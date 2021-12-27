Ріанна розчулила мережу дитячим фото, на якому позувала зовсім крихіткою

Співачка та бізнесвумен Ріанна вкрай рідко ділиться з фанами особистим. Так, вона не стала показувати, як відсвяткувала Різдво 2021, а поділилась архівним фото з дитинства.

У той час як світові знаменитості підбирали family look для святкування Різдва та святкових фото, 33-річна Ріанна зберегла приватність і в цей святковий вечір. Однак артистка не залишила 114-мільйонну аудиторію без привітань. Вона відшукала дитяче фото з сімейного альбому та показала, як виглядала маленькою.

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Дитяче фото Ріанни

У кадрі крихітка позувала з Сантою у червоному кожусі. Майбутня зірка одягнена у яскраво-червону футболку оверсайз та джинси. Кучеряве волосся вона зібрала у хвіст і лагідно усміхалась на камеру.

Мережу розчулили її пухкі щічки та виразні карі очі. Так, архівне фото Ріанни "пролайкали" 4,5 мільйона користувачів інстаграму.

Ріанна в дитинстві / Фото з інстаграму співачки

У коментарях фоловери співачки зауважили, що вона нітрохи не змінилась: