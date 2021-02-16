Ріанна показала великі оголені груди: зухвале фото топлес 18+

Американська співачка Ріанна вразила фанів зухвалим кадром. На фото вона позувала топлес, прикривши оголені груди рукою. Свій look зірка довершила численними аксесуарами і чоловічими шортами.

32-річна Ріанна полюбляє епатувати публіку, тому часто обирає відверті вбрання для світських виходів і ділиться пікантними домашніми кадрами. Цього разу артистка розбурхала понад 90-мільйонну армію фанів кадром, на якому позує топлес.

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Фото Ріанни топлес

На ганку елітного маєтку з басейном співачка сфотографувалась в коротких атласних шортах білого кольору з лімітованої чоловічої колекції свого бренду Savage x Fenty. Вони звабливо підкреслили апетитні стегна та пружні сідниці Ріанни. Проте вся увага прихильників була спрямована на великі оголені груди зірки.

Вона не стала одягати ані топ, ані бюстгальтер, сексуально прикривши оголені груди рукою. Знаменитість засвітила всі татуювання на розкішному тілі. Образ Ріанна завершила масивними прикрасами – браслетом, каблучкою, сережками і ланцюжками, макіяжем з насиченою червоною помадою. Волосся вона зібрала в лаконічний пучок.

Зачіска – найбільш стриманий елемент образу виконавиці, все інше – суцільна еротика. Сексуальний кадр підкорив користувачів, тому менше, ніж за добу, допис набрав рекордні 9 мільйонів лайків.