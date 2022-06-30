Найгучніша справа останніх років: репера R Kelly засудили до 30 років в'язниці

Відомого американського репера R. Kelly запроторили до в'язниці на чималий термін. Його визнали винним по дев'яти пунктах звинувачення, серед них сексуальна експлуатація, насилля над дітьми та торгівля людьми.

Суд відбувся у Брукліні 29 червня, після чого R. Kelly (справжнє ім'я Роберт Сільвестр Келлі) ув'язнили на 30 років. У виданні повідомляють, що серед 11 жертв, які висунули звинувачення, також були неповнолітні особи. Свої злодіяння 55-річний репер здійснював протягом десятиліть, але так і не розкаявся у заподіяному.

До слова Офіційно: американського співака R Kelly визнали винним у зґвалтуванні неповнолітньої дівчини

Окружний суддя США Енн М. Доннеллі у суді заявила, що чоловік маніпулював дівчатами і жінками, і навчив їх, що любов – це нібито поневолення та насильство.

Ця справа не про секс. Йдеться про насильство, жорстокість та контроль. У вас була система, яка заманювала молодих людей на свою орбіту, а потім ви захоплювали їх життя,

– йдеться у заяві Доннеллі.

Адвокат Келлі, Дженніфер Бонжан, заявила перед будівлею суду, що подасть апеляцію на вирок. За її словами, містер Келлі був готовий до в'язниці, але "шкодує та засмучений", проте в залі суду під час оголошення вироку він ніяк не відреагував на ув'язнення.

Злочини R. Kelly

11 жінок різного віку звертались до суду зі звинуваченнями, а свідками у справі виступили аж 45 людей. Усі вони розповідали про Келлі моторошні речі, зокрема про те, як репер та його помічники шукали шанувальниць артиста, які згодом потрапляли у сексуальне рабство. Кажуть, що серед них могли були не лише неповнолітні дівчата, а й хлопці.

R. Kelly забороняв жертвам вільно спілкуватись з родичами чи друзями, а також виходити з його будинку без дозволу. Окрім сексуального насильства, чоловік застосовував і фізичну силу, через що жертви змушені були носити мішкуватий одяг на публіці, аби приховати побої. А тих, хто викликав невдоволення у репера, він замикав на кілька днів у кімнаті без їжі. Свідки також поділились, що R. Kelly часто порівнював себе з Джеррі Лі Льюїсом, який у 50-тих був відомим музикантом і одружився з 13-річною кузиною.

Що відомо про R. Kelly

Чоловік був одним із найуспішніших американських музикантів 1990-х і 2000-х років, оскільки такі хіти, як "I Believe I Can Fly" та "Ignition (Remix)" піднесли його на одну з найбільших світових сцен.

За свою кар'єру він випустив 16 студійних альбомів та отримав аж три премії Греммі у 1998 році за найкращий R&B-перформанс, R&B-пісню та трек для фільму.

Журнал Billboard називав репер найбільш успішним сольним співаком 1990-х за кількістю синглів, які потрапляли в число сорока кращих композицій США, а кількість проданих альбомів лише у США сягала 30 мільйонів копій.



R. Kelly був одним з найуспішніших реперів 2000-х / Фото з фан-акаунта