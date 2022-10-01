Російський репер Walkie покінчив життя самогубством через оголошену мобілізацію

Російський репер Іван Walkie Петунін 30 вересня наклав на себе руки через оголошену мобілізацію. Перед смертю він опублікував відеозвернення.

Тіло 27-річного репера знайшли біля однієї з висотних будівель Краснодару. У зверненні він зізнався, що збирається вчинити самогубство, бо не хоче йти воювати.

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Відеозвернення репера Walkie

Петутін сказав, що не хоче брати на свою душу гріх вбивства.

Якщо ви дивитеся це відео, значить, мене вже немає в живих... На свою душу я гріх вбивства брати не можу і не хочу. Я не готовий вбивати за будь-які ідеали,

– заявив Walkie.

Далі він розповів, що мав відстрочку від мобілізації, оскільки лежав у психоневрологічному диспансері. Однак він був переконаний, що найближчими днями часткова мобілізація перетвориться на повну.

Дивіться останнє відеозверненя Walkie Петуніна:

Окупанти масово накладали на себе руки

У липні почастішали випадки самогубства серед російських військовх на території окупованого Криму. Джерела з розвідки розповіли 24 каналу, що переважно накладали на себе руки ті, хто тимчасово повернувся з війни. Більшості з них 20 – 25 років.

Ймовірно, це було зумовлено тим, що військові не хочуть повертатися в пекло війни. При цьому, це ще відбувалось до часткової мобілізації.

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