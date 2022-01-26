"Реп на Євро не проканає": фанати сперечаються через пісню "Стефанія" гурту KALUSH Orchestra

Вже за 2 тижні Україна спостерігатиме за Національним відбором Євробачення-2022. Поки одні учасники презентували свої хіти, деякі зберігають таємницю. Проте залаштунки вже відкрив гурт KALUSH Orchestra.

У мережі 24 січня на ютуб-каналі Bezodnya Music з'явився ексклюзивний уривок з нової пісні "Стефанія", яка поїде на Євробачення-2022 у разі перемоги на Нацвідборі. Повна прем'єра хіта відбудеться 7 лютого.

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KALUSH Orchestra – Стефанія: дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Наразі у треку можна почути етномотиви у поєднанні з репом, а також чимало народних інструментів. Такий незвичайний мікс сподобався не всім – близько половини фанатів у коментарях ютубу вже не можуть дочекатись повної версії пісні, інша ж половина критикує трек і переконана, що вона не матиме успіху в Європі у разі перемоги на відборі.

"Це божественно! Слухала пісні з відбору, нічого не чіпляло, думала, ну так, після Go_A важко буде чомусь здивуватися, але потім почула "Стефанію", то любов. Мурашки по шкірі, хоча раніше й не слухала цей гурт";

"Боже! Я стигну від цієї мелодики!!!! Успіхів Вам і Божого Благословення!!!";

"Багато хто каже, що фольк 2 рік підряд не проканає, або що реп не зайде на Євробаченні, але, друзі, яка різниця – виграє наш представник чи ні, зайде європейцям чи ні, головне, щоб ми кайфанули від пісні, головне, щоб ми були горді за нашого співака, головне, щоб нам сподобалось і насра*ти хто що там буде думати. А цей уривок, особисто мені (поки що), зайшов найбільше";

"Як то файно звучить";

"Скоріше б повну версію... Вуха чухаються в очікуванні";

"Особисто для мене – це вже переможець. Чекаємо повну версію, щоб більш менш об'єктивно оцінити";

"Заходить з перших секунд. Дуже круто! Успіху";

"Мурашки";

"Розрив";

"Рай для вух".

Прихильники думають, що перемогти KALUSH Orchestra допоможуть фанати, але це може бути поразкою для них, адже колись за O.Torvald теж голосували фанати, а вони зайняли на конкурсі аж 24 місце.