"Реп на Євро не проканає": фанати сперечаються через пісню "Стефанія" гурту KALUSH Orchestra
Джерело:24 канал
Вже за 2 тижні Україна спостерігатиме за Національним відбором Євробачення-2022. Поки одні учасники презентували свої хіти, деякі зберігають таємницю. Проте залаштунки вже відкрив гурт KALUSH Orchestra.
У мережі 24 січня на ютуб-каналі Bezodnya Music з'явився ексклюзивний уривок з нової пісні "Стефанія", яка поїде на Євробачення-2022 у разі перемоги на Нацвідборі. Повна прем'єра хіта відбудеться 7 лютого.
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KALUSH Orchestra – Стефанія: дивіться відео онлайн
Реакція мережі
Наразі у треку можна почути етномотиви у поєднанні з репом, а також чимало народних інструментів. Такий незвичайний мікс сподобався не всім – близько половини фанатів у коментарях ютубу вже не можуть дочекатись повної версії пісні, інша ж половина критикує трек і переконана, що вона не матиме успіху в Європі у разі перемоги на відборі.
- "Це божественно! Слухала пісні з відбору, нічого не чіпляло, думала, ну так, після Go_A важко буде чомусь здивуватися, але потім почула "Стефанію", то любов. Мурашки по шкірі, хоча раніше й не слухала цей гурт";
- "Боже! Я стигну від цієї мелодики!!!! Успіхів Вам і Божого Благословення!!!";
- "Багато хто каже, що фольк 2 рік підряд не проканає, або що реп не зайде на Євробаченні, але, друзі, яка різниця – виграє наш представник чи ні, зайде європейцям чи ні, головне, щоб ми кайфанули від пісні, головне, щоб ми були горді за нашого співака, головне, щоб нам сподобалось і насра*ти хто що там буде думати. А цей уривок, особисто мені (поки що), зайшов найбільше";
- "Як то файно звучить";
- "Скоріше б повну версію... Вуха чухаються в очікуванні";
- "Особисто для мене – це вже переможець. Чекаємо повну версію, щоб більш менш об'єктивно оцінити";
- "Заходить з перших секунд. Дуже круто! Успіху";
- "Мурашки";
- "Розрив";
- "Рай для вух".
Прихильники думають, що перемогти KALUSH Orchestra допоможуть фанати, але це може бути поразкою для них, адже колись за O.Torvald теж голосували фанати, а вони зайняли на конкурсі аж 24 місце.
- "Початок класний, а далі... Не знаю… Треба слухати повністю. Поки не вразило, але якщо буде крутий номер, танцюватиме "ковьор", і вони запалять сцену, то чому б і ні… Щодо перемоги сумнівно, але це буде шоу. Та й реп буде новинкою для Євробачення. Набридли клішовані романтичні пісні… Все однакове";
- "Пісня – бомба! Але для Євробачення не переможна";
- "Якби не реп, то було би офігенно… Реп на Євро не проканає, на жаль";
- "Чому всі дивуються? Ритм ніяк не зачіпає, а далі за класикою – флейта, здавалося б, куди гірше, але реп мене добив";
- "Розчаруюсь, якщо переможе";
- "Явно не перемога, а ті хто пише, що найкраща пісня для Євро – точно про конкурс нічого не знає. 90%, що якщо вони поїдуть, то не пройдуть у фінал. Пісня не драйвова на відміну від торішньої пісні Go_A. Їм лиш допоможе те, що багато фанів, і як вони виграють відбір, то буде таке, як з O.Torvald, коли фани валили за них, а вони на Євро прос*ались";
- "Просто для прослуховування пісня норм, але не проканає це на Євробаченні";
- "Це капець, а не пісня".