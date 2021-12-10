Реп із фольклорними мотивами, – соліст KALUSH про свій новий гурт

За два роки існування KALUSH став шалено популярним в Україні. В інтерв'ю 24 каналу соліст Олег Псюк розповів про новостворений гурт KALUSH O​rchestra та зізнався, чи означає він закінчення кар'єри основного колективу.

27-річний репер, відомий тисячам фанів як Псючий Син, заспокоїв публіку, тим що історія KALUSH не закінчується з появою проєкту KALUSH Orchestra. Новий гурт буде розвиватися паралельно з основним. Однак музиканти робитимуть акцент на українській автентиці.

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Це реп із фольклорними мотивами та максимальною кількістю автентики,

– поділився Олег Псюк.

Основним учасником KALUSH Orchestra став беквокаліст гурту – Джонні Дивний (справжнє ім'я – Андрій Гандзюк). До його складу ввійшли сам Олег Псюк, діджей Килиммен і три геніальні мультиінструменталісти – Ігор Діденчук, Музичук Тимофій та Віталій Дужик.

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Новостворений реп-колектив уже зробив перший реліз – "Штомбер Вомбер". У кліпі на ритмічний трек учасники постали в традиційному українському одязі та шаманських костюмах.

"Це колоритний трек із яскраво вираженими фольклорними мотивами", – прокоментував соліст KALUSH в інтерв'ю 24 каналу.

KALUSH – Штомбер Вомбер: дивіться відео онлайн