"Моя країна під вогнем": реакція зірок на масований ракетний удар по містах України

Російські терористи зранку 10 жовтня атакують мало не всі українські області ракетами. Українські зірки закликають не панікувати, берегтися та пам'ятати про допомогу один одному.

Від ранку 10 жовтня Росія здійснює масовані ракетні удари по багатьох містах України. Черговий терористичний акт з боку країни-агресора зачепив кожного українця, який їхав на роботу чи йшов навчатися. Українські зірки звертаються до своїх підписників та до людей з усього світу з проханням нарешті не мовчати у відповідь на вбивства мирних людей.

Важливо Масована ракетна атака України: що зараз відбувається у містах

Катя Осадча

"Стан – 24 лютого. Бережіть себе, дітей. Залишайтеся в укриттях, ми вистоїмо!!! Ворог нас хоче зламати вчергове і морально теж. Є велика відмінність від 24 лютого, зараз ми сильніші й не будемо піддаватися паніці. Тримаємося разом, допомагаємо одне одному. Під постом пишіть, якщо потрібна термінова допомога в різних куточках України, будемо реагувати швидко. Співчуття родинам загиблих і постраждалих. Тварі русняві будуть горіти в аду, ми помстимося за кожного", – написала телеведуча.

Маша Єфросиніна

"Інстаграм точно видалить це відео за недотримання їхніх правил чи законів. Немає ніяких законів, немає справедливості, немає Бога. Весь світ тихо дивиться за тим, що відбувається прямо зараз в моїй країні. Росія – країна-терорист. Росіяни вбивають моїх людей прямо зараз. Кожне місто України – Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, у всіх цих містах люди вмирають від ракет прямо зараз. Цивільні люди помирають. Відкрийте будь-який новинний ресурс і ви побачите безліч відео, де люди вмирають. Безневинні люди. Путін називає вибухи на Кримському мосту терактом? А що він робить прямо зараз? Що відбувається в Україні – це справжній тероризм, а не руйнування моста. Росія – країна-терорист. Ви й*баний маніяк, Путіне. Сподіваюсь, це твоя остання передсмертна агонія", – звернулась ведуча до людей з усього світу.

Ксенія Мішина

Акторка повідомила, що у неї вдома ледь не вилетіли вікна від ударної хвилі. "Тільки що ледь вікна не вилетіли. Жесть", – сказала зірка.

Alyona Alyona

Прямо зараз вся моя країна та її мирне населення перебуває під вогнем від ракет, якими Росія чинить геноцид нації,

– написала реперка.

Христина Решетник

"Сьогодні прокинулась від тривоги, й коли збирала дітей в школу, почула серію дуже сильних вибухів! Вся Україна палає. Горіть в пеклі!!! Ненавиджу!!! Молимось і всі в укриття. Вдарили по центру прийняття рішень – по дитячому майданчику в центрі Києва".

Юрій Горбунов

"Зовсім недобрий ранок в Києві й по всій Україні!! Тварі можуть тільки ось так підло мститися! Бережіть себе! Будьте всі в укритті! І не падаємо духом!! Ми переможемо!! Ми це переживемо!!".

Нікіта Добринін

"229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити та стерти з лиця землі. Загалом. Знищити наших людей, які сплять удома в Запоріжжі. Убити людей, які їдуть на роботу в Дніпрі та Києві. Повітряна тривога не затихає по всій Україні. Є влучання ракет. На жаль, є загиблі та поранені. Дуже прошу: не залишайте укриттів. Бережіть себе та своїх рідних. Тримаймося та будьмо сильними".

Андрій Бєдняков

"Щось я перестав розуміти значення слова "тероризм". Які ви мерзенні гноми-карлики. Вас немає. Для нас вас немає. Вас і ваших наступників і їхніх наступників. З неповагою", – звернувся ведучий до терористів.

Андрій Бєдняков / Фото з інстаграм-сторіз

Монатік

"Сьогодні більше сотні ракет Росія випустила по цивільних об'єктах і мирному населенню України. Впевнений, всі знають і розуміють, Росія – держава терорист і, на жаль, це наш хворий сусід! Тримаймося, рідні. Будь ласка, спускайтесь в укриття. Стали на сотню вибухів сильнішими. Ми вистоїмо. Співчуття всім сім’ям загиблих. Слава Україні".

Леся Нікітюк

Володимир Остапчук

Ведучий показав, як діти в укритті співають гімн.