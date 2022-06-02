Раніше взагалі на цінники не дивилася, – Наталка Денисенко поскаржилася на ціни в Києві

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, як і всі актори, втратила роботу під час війни. Зараз вона заробляє лише в інстаграмі й зізнається, що ціни в Києві так підскочили, що живе тільки на заощадження.

32-річна Наталка Денисенко, на відміну від своєї подруги Ксенії Мішиної, не має міжнародних проєктів, тож не виїхала на зйомки за кордон. Зараз її чоловік служить у ЗСУ, а вона поповнює сімейний бюджет завдяки інстаграму.

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Як Денисенко заробляє під час війни

До 24 лютого Наталка Денисенко, в якої майже 300-тисячна аудиторія в інстаграмі, непогано заробляла як блогерка і сплачувала податки як ФОП. Натомість зараз вона часто рекламує українські бренди на благодійній основі.

Зараз я максимально скинула ціни, і навіть якщо у брендів немає грошей, щоб платити блогерам, то тим, з якими я працювала до цього, я намагаюся зробити рекламу просто так. Намагаюся підтримувати бренди на благодійній основі,

– розповіла акторка.

Вона зізналася, що найбільший її заробіток в інстаграмі за час війни складав 10 тисяч гривень за одну публікацію. Тоді як до російського вторгнення великі бренди могли платити Денисенко тисячу доларів.

Денисенко скаржиться на ціни в Києві

У березні Наталка Денисенко з сином жила в 4-зірковому готелі в Яремче, де доба коштувала 4 тисячі гривень. У травні вона повернулася до Києва й почувається в ньому комфортно лише тому, що до війни вони з Андрієм Федінчиком збирали гроші на свій будинок. Зараз, за словами акторки, ці заощадження пішли в хід.

У Києві ціни на продукти неймовірні. Раніше я взагалі не дивилася на цінники. Ми багато працювали й могли собі дозволити не дивитись на ціни в супермаркеті. А тепер я нічого не взяла, а заплатила стільки ж, коли брала дуже велику кількість продуктів,

– поділилася Наталка Денисенко.

"Все-таки хочеться всім життя. І Слава Богу, що в нас зараз є можливість гуляти Києвом і купувати ті ж дорогі продукти, їсти морозиво, сидіти в кафешках. Якщо міста, які вже можуть жити більш-менш нормально, не будуть цього робити, то буде ще гірше для нашої країни, для економіки, для емоційного стану людей", – додала зірка.