Студент продекламував вірш Симоненка під час ракетної атаки: зворушливе відео

Мережею поширюють відео, як український студент прочитав вірша людям у метро, поки тривала повітряна тривога. Хлопець продекламував вірш Василя Симоненка "Я...".

Столична підземка стала укриттям для багатьох киян та гостей міста під час масованої ракетної атаки на Україну. На станції "Берестейська" студент Ян Корнєв вирішив розважити тих, хто опинився разом із ним в бомбосховищі.

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Студент прорекламував вірша під час тривоги

Хлопець поділився, що навчається на актора у Київському університеті культури й мистецтв імені Карпенка-Карого, у Майстерні Калантая. Він вирішив прочитати вірш Василя Симоненка "Я".

Друзі, а хочете, я вам вірш прочитаю? Я просто на актора вчусь і хочу потренуватися декламувати на публіку. Це драматичний вірш, якраз під ситуацію,

– поділився хлопець.

"Тривога тривогою, а акторство за розкладом", – додав він.

Студент продекламував вірш під час атаки: відео

Ролик швидко розповсюдився мережею. Відео хлопця в тіктоці зібрало вже понад півмільйона переглядів приблизно за 6 годин.

"Не засцяв, а розповів: людей підтримав і потренувався, красунчик";

"Читайте нам більше віршів, будь ласка";

"Чудовий вірш у вашому виконанні";

"Це наша країна, її не подолати";

"Нагадало фрагмент з фільму "Заборонений", де Стус у транспорті теж читав вірші";

"Дуже красиво, неймовірно люблю цей вірш";

"Дуже красивий голос, приємно слухати вас, дякую за вірш";

"Який хороший хлопчина, дякую";

"Дуже гарно".