Неправда розлітається, – Quest Pistols прояснили деталі свого виступу на Балі перед росіянами

Гурт Quest Pistols відреагував на критику з приводу їхнього виступу на Балі, де виконували треки російською. Вони спростували неправдиві меседжі, що поширювались мережею.

Quest Pistols потрапили у скандал через виступ на Балі, де були росіяни. Вони відреагували на хейт та прояснили кілька пунктів, через які їх звинувачували. "Неправда розлітається, а як то кажуть, брехня не сажа, але вимаже", – почали артисти.

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Quest Pistols виправдалися щодо виступу на Балі

Музиканти найперше пояснили, що виступали на дні народженні не росіянина, а громадянина Казахстану Рафаеля Ромена. Організацією його свята займалась українська івент-агенція.

Також представники гурту висловилися про сторіз іменинника, де той співає трек російського виконавця SHAMAN "Я русский". Вони пояснили, що на відео був підпис "кринж уже в городе", – тобто ролик знятий для висміювання.



Кадр зі сторіз іменинника

Щодо виконання пісень російською: "Ми співали українською та російською. Ми частину своїх пісень вже переклали, пишемо нові україномовні пісні та активно працюємо над перекладом старих пісень. Аудиторія нам кричала "Слава Україні!" і ці відео також гуляють мережею", – зазначили у Quest Pistols.



Quest Pistols на концерті / Фото з інстаграму Quest Pistols

Як Quest Pistols виправдались через гостей-росіян

Артистів розкритикували й за те, що вони розважали росіян або ж людей, що пов'язані з Росією. Наприклад, у мережі знайшли фото Роксани Геллер з Москви. Quest Pistols кажуть, що кадр датований 2021 роком, а отже, людина в еміграції.

"Люди, ми живемо у надскладний час, у стані війни. Кожного разу доводити, що ми "правильні українці" морально складно. Наша команда намагається робити все можливе від нас, щоб допомогти військовим, цивільним. Без виключення частина коштів у різних відсотках з наших приватних та публічних заходів йшла на допомогу або у Фонди з яким ми співпрацюємо, або цільова персональна допомога. Не шукайте зраду, бо її нема у нас. Ми любимо свою Батьківщину", – підсумували музиканти.

Реакція самого іменинника

Рафаель Ромен відреагував на критику у бік гурту та підтримав їх. Він показав відео, зняте під трек Stefania, та прояснив своє ставлення до тих, хто підтримує війну.

Я 10 років працював у шоубізнесі й побачив різного. Quest Pistols вразили мене своєю простотою та професіоналізмом. Українці мають пишатися ними, навіть я пишаюсь та підтримую. У мене в оточенні немає і ніколи не буде людей, які підтримують війну. І це не стосується їхньої крові чи місця народження,

– написав іменинник.



Рафаель підтримав гурт / Фото з інстаграм-сторіз



Рафаель підтримав гурт / Фото з інстаграм-сторіз

Як відреагували в мережі

Українці по-різному поставилися до допису музикантів. Хтось підтримав їх та закликав не виправдовуватися:

"Ми теж були серед запрошених! Українці на Балі, які пришли привітати нашого друга Рафаеля! Який з перших днів проти війни";

"Не виправдовуйтесь! Нашим людям аби г*вном когось закидати – улюблена забавка обмежених! Хто вас любить і слухає і так все розуміють. Іншим нічого не докажете, навіть якщо на фронт підете. Робіть свою справу і не звертайте уваги";

"Отак би люди збори репостили для наших хлопців, як обсмоктують виступи українських виконавців".

Інші ж продовжують їх критикувати за недоречний виступ.