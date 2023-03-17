Quest Pistols переклали хіт "Я твій наркотик" на українську і повторили кліп 13-річної давнини

Популярний український гурт Quest Pistols порадував своїх прихильників україномовною версією хіта "Я твій наркотик". Крім того, артисти повторили кліп 13-річної давнини.

Три місяці тому після офіційного возз'єднання золотого складу гурт випустив пісню "Ты так красива" українською мовою. І тепер артисти показали свою нову відеороботу.

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Вперше римейк пісні "Я твій наркотик" українською мовою прозвучав у Батумі, під час благодійного туру на підтримку України. Після схвальних відгуків артисти зробили студійний запис української версії.

Quest Pistols переклали хіт "Я твій наркотик": дивіться онлайн

Гурт наголосив, що сенс пісні залишився актуальним й для сьогодення – пісня про найсильнішу, майже хвору любов, яка зводить з глузду та може замінити будь-які прихильності людини.

Артисти здивувати і кліпом до пісні "Я твій наркотик". Робота створена у вигляді мультика за допомогою 3D графіки. У кліпі музиканти до дрібниць повторили версію популярного кліпу 13-річної давнини. Стару версію кліпу – дивіться за посиланням.

Нам пощастило випускати хіт за хітом, а не згаснути одразу ж після "Я устал". Завжди була мрія створити альтернативний всесвіт Quest Pistols та зробити іронічний мультсеріал про життя відомого крейзі поп гурту,

– поділився Антон Савлепов.

Нагадаємо, у грудні 2022 року гурт Quest Pistols повернувся в оригінального складу супер-групи, до якої входять: Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк. Зараз гурт перебуває у турі Європою. Вже 1 квітня на сцені Retro Music Hall у Празі гурт відсвяткує свої 16 років.