Сидячи на російському танку: "Пташка" заспівала "Червону калину" посеред Берліна

"Пташка" Катерина Поліщук перебуває у Німеччині. Вона зустрілась з українцями та заспівала "Червону калину", сидячи на російському танку.

Захисниця Маріуполя Катерина Поліщук нещодавно приїхала в Німеччину, де зустрічалась з німецькими чиновниками. Також "Пташка" зустрілась з українцями.

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Катерина Поліщук заспівала в Берліні

Український військовий Павло Вишебаба поширив відео, як Катерина співає "Червону калину" посеред Берліна. Вона виконує пісню, сидячи на російському танку.

"Нехай слухає світ німий, як звучить свобода", – прокоментував Павло Вишебаба. Він додав, що дуло цього танку направлене у бік російського посольства.

"Пташка" заспівала "Червону калину" в Берліні: відео

Нагадаємо, що в роковини повномасштабного вторгнення Німеччина висловила солідарність з Україною. Біля посольства Росії у Берліні розташували знищений російський танк, а над Бундестагом підняли державний прапор України.

"Пташка" Катерина Поліщук під час зустрічі з чиновниками зворушливо заспівала пісню "Плине кача". Цікаво, що на захід вона одягнула красиву чорну сукню з жовтими квітковими елементами від української дизайнерки Юлії Магдич.