Про Новий рік, коляду та майбутній дует з новим артистом: святкове інтерв'ю з учасниками KAZKA

Український гурт KAZKA вже почав підготування до новорічних та різдвяних свят, тому охоче поділився планами з 24 каналом. Як святкує Новий рік лідерка гурту Олександра Заріцька, де проводить зазвичай Різдво Дмитро Мазуряк та чому Микита Будаш обере взимку теплі краї, а не гори – читайте далі.

До Нового року залишилось всього кілька днів. Хтось вже сумлінно готується до святкування, а хтось до останнього закриває робочі дедлайни. Як і гурт KAZKA, який щойно випустив власну монету KAZKA COIN. Це перша в музичному світі віртуальна валюта. З 1-го березня 2022 придбати її зможуть не лише фанати гурту, а й усі охочі. А просто зараз можна реєструватися на сайті KAZKA.WORLD і отримати 100 монет у подарунок.

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Тож, журналісти 24 каналу ексклюзивно вирішили дізнатись, як планує святкувати гурт новорічні свята та які у них плани на 2022 рік.

Які плани в KAZKA на Новий рік

Вже стало зрозуміло, що KAZKA дуже багато працює, але ж потрібен і відпочинок. Де святкуватимете новорічно-різдвяні свята: вдома чи десь за кордоном?

Фронтвумен Олександра Заріцька: З приходом KAZKA у моє життя, новорічно-різдвяні свята почала святкувати зовсім по-іншому. Особливо люблю святкувати Новий рік, адже саме у цю ніч ми завжди працюємо. Це зазвичай дуже весело, ми святкуємо прямо на сцені, і кожен рік це щось особливе. Пам'ятаю, що у дитинстві не так весело було, як зараз. Батьки святкували до самого ранку, а нас вкладали спати одразу після опівночі. Та тепер я сама відповідаю за свято та розважаю людей і це прикольно.

Але все ж таки є якість традиції святкування Нового року/Різдва в сім'ї?

Олександра Заріцька: У моїй сім'ї за традиції відповідала й досі відповідає бабуся Настя. Просто ми зараз рідше до неї приїжджаємо. На Різдво у нас обов'язково було дванадцять страв, до яких бабуся дуже прискіпливо ставилася. Все мало бути за традицією. Ось, наприклад, кутя – вона її завжди готувала у макітрі, три години на це йшло, не менше. Цю кутю завжди розгрібали та просили ще приготувати. І вона завжди передавала страву всім у баночці додатково.



Олександра Заріцька розповіла про "бабусине" Різдво / Фото пресслужби

Мультиінструменталіст Микита Будаш: У нас в родині не було якихось сталих традицій, окрім, звичайно, застілля на Святвечір, коли ми частували дванадцять страв. Це завжди дуже теплі вечори біля ялинки, які, на жаль, зараз відбуваються набагато рідше через наший щільний гастрольний графік.

Сопілкар Дмитро Мазуряк: Для мене так само Новий рік не є святом-святом. Скоріше, просто дата. А ось Різдво – інша справа. У Святвечір ми традиційно вечеряємо із сім'єю, а ось сьомого, зранку, я йду до церкви на службу. На службі я учасник колядницької партії. У ній нас 12 осіб, як апостолів. Ми всі в традиційному одязі, в кептарях, в сардаках відбуваємо коляду коло церкви. А потім ці партії розходяться по своїх кутках і колядують вже по тих хатах кожен на своєму кутку (районі). Ми так колядуємо до трьох днів, поки всіх не обійдемо. Звичайно, що нас господарі приймають до хати, ми своєю чергою їм співаємо. Колядки дуже довгі та старовинні. І всі ці гроші, які нам дають господарі, це все йде на благодійність.

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Яка коронна страва прикрашає стіл на Новий рік/Різдво кожного року?

Дмитро Мазуряк: Якщо загально – кутя, а в нашій сім’ї – чанахи. Це такий грузинський суп, але він досить популярний у галичан. Чанахі доволі ситний, дуже схожий на гуляш. За рецептом, м'ясо тушкують у глиняному горщику разом з овочами. Дуже класна страва на холодний сезон.

Микита Будаш: На Новий рік коронна страва для мене це, звичайно, оселедець під шубою. Що може бути краще, особливо першого січня? В дитинстві просто ненавидів цю страву, але, коли дорослішаєш, смаки змінюються. Це завжди дуже ситно.

Поділіться своїм топ-місцями, де відпочити взимку на свята чи просто так.

Олександра Заріцька: Я за те, щоб ми відпочивали в нашій країні. Тому мій топ – це поїхати до Карпат (тільки не до Буковеля). А якщо брати Київщину, то можна обрати якийсь заміський комплекс. Для тих, хто залишиться на свята вдома – можна сходити на ковзанку. Особливо чудова цього року на Осокорках, зроблена у стилі всесвіту "Гаррі Поттер". Або ж разом із друзями знайти 5 барів та місць, де продають смачний глінтвейн та зробити невеликий бар-кроул.

Дмитро Мазуряк: У мене всі варіанти будуть пов'язані з Карпатами. Тож, вирушайте на Різдво до Криворівні. Окремо раджу потрапити на Маланку у Вашківці або Красноїльськ. Також дуже класно буде, якщо зняти будинок у горах разом із друзями. Там по вечорах готувати смачну вечерю з вином та переглядати на проекторі фільми.

Микита Будаш: Мої вподобання дуже відрізняються від колег (Сміється). Якщо мене спитати, куди поїхати відпочивати взимку, то моя відповідь буде короткою – де тепло та океан. Я дуже не люблю холод, моє місце де пальми, сонце та гарна природа.



Дмитро Мазуряк і Микита Будаш розповіли про новорічні плани та Різдво / Фото пресслужби

Що плануєте для прихильників на 2022 рік? Очікувати на сюрпризи чи закриєтесь у студії та працюватимете над наступним альбомом?

Олександра Заріцька: Планів у нас дуже багато. Так, плануємо випустити ще один альбом, але для цього зовсім не обов'язково закриватись від прихильників. Навіть навпаки, скоро ми святкуємо наш ювілей, 1 березня гурту виповниться 5 років, і ми плануємо масштабну вечірку. На неї може потрапити будь-хто. Запрошення можна буде отримати, якщо зареєструватись на сайті KAZKA.WORLD та стати учасником розіграшу. Також ми плануємо дати крутий концерт із sold out у Палаці спорту. Тож, не зволікайте, 24 травня вже близько! Ми вже чекаємо на вас і сумлінно готуємось! І останнє – записати ще один неочікуваний дует із новим артистом.