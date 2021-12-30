Прийшов час вірити в себе, – ексклюзивне новорічно-різдвяне інтерв'ю з Євгеном Хмарою

Піаніст, віртуоз Євгена Хмара напередодні новорічно-різдвяних свят розповів про сімейні традиції, а також закликав українців назавжди забути про комплекс меншовартості, завжди вірити у себе та свою націю.

Ми поспілкувалися з артистом про те, як відбуваються зимові свята у його родині, де переважно перебуває в новорічну ніч, що для нього важливіше: Новий рік чи Різдво. Про все це та багато іншого – читайте далі в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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Коли розпочинаєте готуватися до новорічно-різдвяних свят?

Щороку підготування відрізняються. Діти стають дорослішими і я з дружиною намагаємося створити для них атмосферу свята. Зазвичай, ялинку ми прикрашаємо до Дня Святого Миколая.

Цього року наш син Микола замовив у свого тезки "гітару з паличкою". Спочатку ми довго намагалися зрозуміти що саме він має на увазі. Це була скрипка. Святий Миколай виконав його прохання, він отримав омріяний інструмент. Але дуже розчарувався, коли зрозумів, що треба навчатися гри. Тож ми з Дашею набираємось терпіння (сміється).



Євген Хмара з сином / Фото з інстаграму композитора

У Вашому домі щороку є жива чи штучна ялинка? Прикрашаєте її всією сім'єю?

Наша сім'я дуже екологічна: сортуємо сміття, намагаємось не використовувати пластик, навчаємо дітей усвідомленого споживання. Тому багато років в нас дома стоїть штучна ялинка.

Скажу відверто, в мене серце кров'ю обливається, коли бачу наші ялинкові "ринки". Величезну кількість дерев вирубують, заради того, щоб декілька тижнів ми насолоджувалися святковим настроєм.

Я розумію, що ніщо не зрівняється із запахом живої ялинки, але ж є багато альтернатив. До прикладу, минулого року ми купили справжнє дерево, але у грошику. Тому, як тільки закінчились свята, ми посадили її на городі в дідуся Даші.

Багато артистів новорічну ніч проводять на сцені, даруючи свято іншим людям. А як Ви святкуєте Новий рік?

За традицією, хотілося б зустріти його таки на сцені. Особливо люблю в новорічну ніч грати на великих площах, де збирається багато людей, стріляють салюти, співають пісні. А вже вранці 1 січня разом із дітьми обов'язково шукаємо подарунки під ялинкою та дивимось кому що подарував Дід Мороз.

Були якісь курйозні ситуації під час робочого Нового року?

Одного разу я виступав на Новий рік у Дніпрі. І замість казкового снігу була страшенна злива. Організатори чомусь вирішили, що погода буде гарною і сцену поставили без даху. Тож, коли я грав, поруч зі мною стояв хлопець, який тримав парасолю протягом всього виступу. Але люди були настільки задоволені то щасливі, що ніякий дощ не зіпсував настрій.

Більш сімейним святом вважають Різдво. Цей день заведено проводити з рідними. Яка історія з дитинства про Різдво запам'яталася Вам найбільше?

Добре пам'ятаю, як на Різдво бачив дуже яскраву зорю. І завжди вважав, що то є та сама Вифлеємська зірка. Але коли почав захоплюватись астрономією та космосом, то зрозумів, що це була Венера, яка постійно змінює своє положення у цей день із року в рік.

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Для Вас важливіше Різдво чи Новий рік? І чому?

Коли був дитиною, то звісно чекав на Новий рік. Бо на вулиці лунали красиві салюти, а на столі були бутерброди з червоною ікрою, яку ми могли дозволити собі лише раз на рік. Звісно ж, що подарунки.

Але зараз Різдво має більше значення. Бо цього дня ми збираємось усією великою родиною. 4 покоління за одним столом співають пісень та смакують різдвяні страви.

На різдвяні свята у Вашому домі звучать колядки? Які улюблені?

Колядки звучать у нашому домі не лише на свята, оскільки наші діти дуже люблять співати. І моя дружина Даша, яка все дитинство співала у хорі, вивчила з ними багато колядок. А саме свято звісно ніколи не обходиться без Щедрика.

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В дитинстві колядували, брали участь в вертепі?

Звичайно. Коли ми були дітьми, то дуже чекали на цей різдвяний період, щоб заспівати для сусідів, заробити грошей та отримати солодощі. Ніколи не забуду, як одного разу нам дали гривню. На той час це були для нас дуже великі гроші. Ми все ніяк не могли придумати, як же їх витратити (сміється).

Де любите відпочивати на новорічні свята?

Оскільки Новий рік зустрічаю на сцені, то відпочити вдається лише на Різдво. Тоді разом із дружиною та дітьми їду до її дідуся в Полтавську область.

Переглядаєте на свята новорічні фільми? Якщо так, то які, чи є улюблені?

Ще дитинства щороку дивлюсь "Сам удома" та "Гаррі Поттера". А коли народилися діти, обов'язковими пунктами ще стали "Крижане серце", "Різдвяна історія" та "Полярний експрес".

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Що побажаєте українцям у 2022 році?

Бажаю, неймовірного початку 2022, щоб усе погане залишилось у минулому, а попереду були лише перемоги, щастя, добробут. І ще бажаю усім українцям пам'ятати, що ми – особливі, талановиті, дуже самобутні. Прийшов час назавжди забути про комплекс меншовартості, та завжди вірити у себе та свою націю.