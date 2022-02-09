Приїхала до подруги, – як Олена Шоптенко опинилась у незапланованій відпустці в Каннах
Джерело:інстаграм Олени Шоптенко
Українська танцівниця Олена Шоптенко відправилась у Канни, де відпочиває з найкращою подругою. Вона показала мальовничий знімок з Франції.
Успішна українська хореографиня Олена Шоптенко розповіла, як влаштувала собі незаплановану відпустку у Франції. Також зірка показала фото з відпочинку.
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Олена Шоптенко на Каннах
Хореографиня поділилась, що мала вирушити в Канни як сюрприз і подарунок на день народження для найкращої подруги. Все тому, що там вона живе уже 5 років й востаннє бачилась з Оленою рік тому.
Протягом доби ми займалися організацією подорожі. Квитки, трансфер, перенесення всіх робочих планів… І ось літак приземлився, і я з бантом на голові як головний подарунок приїхала до подруги, яку не бачила майже рік. Так у мене з'явилися три незаплановані дні відпустки в Каннах, біля моря, у теплі, з близькими людьми,
– розповіла танцівниця.
Олена Шоптенко зізналась, що вийшло так, що й вона отримала свій подарунок – відпочинок у Франції.
Зірка також поділилась стильним фото з відпочинку. Вона позувала перед камерою у джинсах та коричневій кофтинці. Зверху артистка одягнула бежеву куртку та доповнила образ сумкою й масивними черевиками.
Олена Шоптенко / Фото з інстаграму Олени Шоптенко
Розповідь Олени Шоптенко неабияк надихнула її прихильників. Вони діляться враженнями у коментарях:
- "Класно! Гарного відпочинку";
- "Оце так чоловік. Браво";
- "Дуже душевно. Супер";
- "Оце так круто. Всім би таку подругу в Каннах";
- "Ви прекрасна";
- "Гарнюня";
- "Вау, яке фото круте";
- "Чудово! Шикарний подарунок".
Текст публікації Олени Шоптенко
Зі словами "Олена, кращого подарунка, ніж ти, мені не знайти" чоловік моєї найкращої подруги запропонував привезти мене як сюрприз до неї на день народження в Канни, куди вони переїхали жити понад п'ять років тому.
Протягом доби ми займалися організацією подорожі. Квитки, трансфер, перенесення всіх робочих планів… І ось літак приземлився, і я з бантом на голові як головний подарунок приїхала до подруги, яку не бачила майже рік.
Так у мене з'явилися три незаплановані дні відпустки в Каннах, біля моря, у теплі, з близькими людьми. Подарунок готували начебто подрузі, а вийшло й мені. Ділюсь з вами шматочком свого щастя.