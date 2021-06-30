Принцеса Євгенія показала прогулянку з 4-місячним сином: фото з Грін-парку в Лондоні

Онука королеви Єлизавети ІІ вперше вийшла у світ з сином Августом. Принцеса Євгенія взяла 4-місячного малюка на прогулянку Грін-парком в Лондоні, де розмістили фігури понад 100 слонів.

Як покровителька міжнародної громадської організації Elephant Family принцеса Євгенія не змогла пропустити виставку гігантського стада слонів у лондонському парку. До офіційного виходу вона долучила первістка Августа, якого вперше взяла з собою на публічний захід. Відбулось це неспроста.

Читайте також Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли сина Джорджа на Євро-2020

У стаді The Tea Timers є чудове слоненя на ім'я Ассам Август. Мені було приємно взяти мого Августа на зустріч з ним,

– пояснила принцеса Євгенія.

Для публічного виходу вона обрала чорну сукню довжини міді з прозорими рукавами і смарагдовим принтом. Свій образ онука Єлизавети ІІ довершила білими кросівками та сонцезахисними окулярами. Первістка вона також одягла по-літньому. На малюку, якому невдовзі виповниться п'ять місяців, біле боді, шкарпетки та кумедний ковбойський капелюх.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

До слова, принцеса Євгенія має прогресивні погляди на материнство. Вона часто публікує фото з первістком в особистому інстаграм-профілі. Востаннє вона показувала фото сина з нагоди Дня батька. Свято відзначали 20 червня.