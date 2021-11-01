Принцеса Євгенія показала образ маленького сина на Геловін: фото малюка

31 жовтня – наймістичніший день у році. У багатьох країнах світу прийнято перевтілюватися в страхітливих персонажів. Британська принцеса Євгенія відсвяткувала Геловін разом із сином. Маленького Августа вона одягнула в синій костюм.

У містичне свято внучка Єлизавети II потішила шанувальників новим фото 7-місячного сина. Та обличчя Августина принцеса Євгенія все ще не показала.

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Нові фото сина принцеси Євгенії

На світлинах, які принцеса поширила на сторінці в інстаграмі та в інстаграм-сторіз маленький Августин зображений в милому блакитному костюмі. Він грався з матусею та повзав кімнатою.

"Принаймні мій маленький монстр Геловіна страшний", – підписала фото Євгенія.

Свій образ на Геловін та образ чоловіка Євгенія не показала. Ймовірно, зіркові батьки відзначили свято вдома, в сімейній атмосфері.



Син принцеси Євгенії на Геловін / Фото з інстаграму принцеси Євгенії



Син принцеси Євгенії на Геловін / Скриншот інстаграм-сторіз принцеси Євгенії



Геловін в сім'ї принцеси Євгенії / Скриншот інстаграм-сторіз принцеси Євгенії