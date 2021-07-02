Принцеса Діана в дитинстві: рідкісне архівне фото матері принців Вільяма та Гаррі

Рідний брат принцеси Діани Чарльз Спенсер у її день народження опублікував рідкісне архівне фото. На світлині мати королівських нащадків – принців Вільяма та Гаррі зображена в дитинстві.

1 липня 2021 року принцесі Діані виповнилося б 60 років. Тисячі британців вшановували її пам'ять, а на території Кенсінгтонського палацу сини та найближчі родичі покійної принцеси відкрили їй пам'ятник.

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Рідний брат принцеси на особистій сторінці в інстаграмі оприлюднив її архівне фото. Нові знімки колишньої дружини принца Чарльза рідко з'являються в мережі, тому завжди зацікавлюють публіку.

Нове фото принцеси Діани

На фотографії, яку оприлюднив Спенсер, Діана зображена в юному віці. Вона позувала на тлі будинку, в якому народилася. Фотографував майбутню принцесу її батько – Джон Спенсер.

1 липня 1961 року був дуже жарким літнім днем, про що завжди пам'ятали батьки Діани. Вона народилася в Парк-хаусі, в Королівському маєтку Сандрінгем у Норфолку. Парк-хаус видно на тлі цього сімейного знімка, який зробив батько Діани, 8-й граф Спенсер,

– написав Чарльз під фото.



Принцеса Діана в дитинстві / Фото з інстаграму Чарльза Спенсера

Нагадаємо, принцеса Діана загинула в Парижі. Це сталося під час автомобільної катастрофи. Наступного дня після смерті тіло Діани забальзамували та поховали в родинному склепі в сімейному маєтку Спенсерів Елторп в Нортгемптонширі. Вона спочиває на відокремленому острові, де колись народилася, посеред озера.