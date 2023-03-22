Принц Вільям таємно відвідав військову базу поблизу українського кордону

Принц Вільям таємно відвідав Польщу. Він побував на військовій базі в Жешуві, що всього за 90 кілометрів від кордону з Україною.

Поїздка відбулась 22 березня. З міркувань безпеки про неї повідомили тільки тоді, коли принц покинув базу.

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Що відомо про поїздку принца в Польщу

Принц Вільям здійснив таємну поїздку до Польщі, щоб особисто подякувати польським і британським військам, які підтримують Україну,

– мовиться в повідомленні.

Окрім цього, принц Вільям зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і військовослужбовцями територіальних сил оборони Польщі. Принц хотів дізнатися про підтримку, яку вони надають Україні. Також він відзначив їхню "рішучість захищати наші спільні свободи".

Принц Вільям зустрівся з британськими солдатами, які дислокуються в цьому регіоні, і поцікавився їхнім досвідом роботи в Польщі та підтримки України.

Принц Вільям приїхав з візитом у Польщу / Фото Sky News та royal focus1

Ба більше, відомо, що принц Уельський також планує:

відвідати Варшаву та центр розміщення, який допомагає українським біженцям;

покласти вінок до могили Невідомого солдата у Варшаві. Варто зауважити, що ці дії повторюють візит покійної королеви та герцога Единбурзького, які клали там вінки у 1996 році;

зустрітись президентом Польщі Анджеєм Дудою в президентському палаці.

Візит принца до Польщі триватиме три дні.

Король Чарльз III відвідав бійців ЗСУ

У лютому 2022 року король Чарльз III відвідав військовослужбовців ЗСУ, які прибули у Велику Британію на навчання. Він приїхав на тренувальну базу у Вілтширі.

Син Єлизавети II потиснув руки українським солдатам, які завершили п'ятитижневу базову бойову підготовку й повернуться воювати проти росіян в Україну. Ба більше, журналісти Великої Британії наголосили, що король виглядав "особливо співчутливо", коли слухав розповідь бійців про поточну ситуацію в Україні.

Чарльз III відвідав українських захисників: дивіться відео

Перед цим Чарльз III приймав Володимир Зеленського на приватній аудієнції в Букінгемському палаці. Тоді президент України подякував королю "за теплий прийом і підтримку українських громадян, які знайшли прихисток від війни у Великій Британії" і пишався бути першим українським президентом, якого британський монарх вшанував аудієнцією.