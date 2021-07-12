Принц Вільям та Кейт Міддлтон відвідали фінал Євро-2020 з сином Джорджем

Герцоги Кембриджські вболівали за Англію у фіналі Євро-2020, що відбувся 11 липня. Вони знову прибули на матч разом із 7-річним сином Джорджем та не стримували емоцій.

Кейт Міддлтон вже повернулась до виконання обов'язків після того, як завершилась її самоізоляція. Вона відвідувала кілька заходів, а 11 липня разом із принцом Вільямом та сином Джорджем прибула на фінал Євро-2020.

До слова Всі дороги ведуть у Рим: Італія приголомшила Англію у фіналі Євро-2020, вигравши по пенальті

Кейт Міддлтон і принц Вільям з сином на Євро-2020

Герцоги Кембриджські вболівали за збірну Англії з футболу у фіналі. Принц Вільям та принц Джордж не стримували емоцій, коли раділи після забитого голу. Син Кетрін є фанатом футболу, а тому з цікавістю спостерігав за вирішальним поєдинком.

Королівська сім'я з'явилась на стадіоні "Вемблі" у стильних вбраннях. Принц Вільям обрав темно-синій костюм, білу сорочку та смугасту краватку. Схожий аутфіт приміряв і його син.

Натомість Кейт Міддлтон постала у чорних брючних штанах та білому топі. Вона одягнула елегантний жакет та доповнила образ розкішними червоними сережками-підвісками. Герцогиня вклала волосся локонами, а на обличчі зробила гарний макіяж.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з сином на Євро-2020

В інстаграмі принц Вільям прокоментував перемогу Італії на чемпіонаті.

Несамовито. Вітаю збірну Італії з великою перемогою. Збірна Англії, ви пройшли довгий шлях, але, на жаль, сьогодні був не наш день. Ви можете високо тримати голову і пишатися собою. Я знаю, що все найбільше попереду,

– наголосив герцог.

Зазначимо, родина герцогів Кембриджських пильно спостерігала за кожним матчем збірної Англії. Вони відвідували попередню гру зі збірною Німеччини. Тоді Вільям та Кейт забрали сина зі школи й повели на стадіон, щоб разом вболівати за своїх футболістів.

У жовтні 2019 року принц Вільям також брав старшого сина на стадіон Норвіч. Тоді грала його команда-фаворит Астон Вілла.