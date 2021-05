Принц Гаррі розсекретив перше слово сина Арчі

У новому інтерв'ю принц Гаррі поділився деталями сімейного життя. Він розповів, що одним з перших слів його та Меган сина було "бабуся".

Принц Гаррі та Опра Вінфрі співпрацюють над проєктом "Я, якого ви не бачите" (The Me You Can not See), який презентували 21 травня. У ньому взяли участь й знаменитості, зокрема, й сам принц Гаррі відверто розповів про своє життя.

Принц Гаррі назвав перші слова сина

Герцог Сассекський поділився, що одним з перших слів його та Меган Маркл первістка стало слово "бабуся", маючи на увазі принцесу Діану. Принц Гаррі додав, що її фото висить у дитячій кімнаті Арчі в сімейному маєтку.

Я повісив її фото в дитячій. Одним з перших слів, які він виголосив, було слово "бабуся". Бабуся Діана. Це дуже мило, але водночас це змушує мене сумувати, тому що вона повинна була б бути тут,

– зізнався принц Гаррі.

Натомість найпершим словом Арчі було – "крокодил". Принц Гаррі додав, що його син у 2-річному віці вже говорить невеликими фразами та співає пісні.



Принц Гаррі й Меган Маркл з сином / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Принц Гаррі розповів, що він дуже шкодує про те, що його мама не побачилась з Меган Маркл і не може бути поряд з Арчі. Та чоловік сподівається, що принцеса Діана мала б ним пишатися.

Я живу тим життям, яким вона сама хотіла б жити, і тим життям, яке вона хотіла б для нас. Я знаю не тільки те, що вона неймовірно пишалася б мною, а й те, що саме вона допомогла мені опинитися там, де я зараз. Я ніколи не відчував її присутності так сильно, як за останній рік,

– поділився герцог Сассекський.

Раніше принц Гаррі розповів, як пережив смерть матері. Через втрату він почав вживати наркотики та пити алкоголь, а також страждав від панічних атак.