Прикрилась капелюхом: Ірина Федишин у бікіні завела мережу знімком з Домінікани

Успішна артистка Ірина Федишин відпочиває з сім'єю на Домінікані. Вона майже щодня ділиться пікантними кадрами в різноманітних купальниках. Днями зірка знову розбурхала мережу фото.

Цієї зими безліч українських зірок відпочивали в теплих країнах. Нещодавно у відпустку відправилась й Ірина Федишин – відома співачка зі Львова. Вона завела мережу черговою серією еротичних кадрів.

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Ірина Федишин в рожевому бікіні

Українська знаменитість позувала на пляжі, на мальовничому тлі пальм і блакитного неба. Для нових знімків вона обрала оригінальний неоново-рожевий купальник з рюшами, що вдало підкреслив пружні груди співачки.

Ірина Федишин прикрила розкішне тіло великим рожевим капелюхом, що додало кадрам особливої перчинки. Також вона доповнила гарячий образ масивним браслетом з кольорових камінців на руці й окулярами в тон.

Довге біляве волосся артистка розпустила й вклала ніжними хвильками. Ірина Федишин довершила спокусливий аутфіт макіяжем з акцентом на губах, які нафарбувала темно-рожевою помадою.



Ірина Федишин в бікіні / Фото з інстаграму Ірини Федишин



Ірина Федишин в бікіні / Фото з інстаграму Ірини Федишин