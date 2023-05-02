Безцінна корона та весільна тіара Меган Маркл: найефектніші прикраси в колекції Єлизавети ІІ

В особистій колекції ювелірних виробів Єлизавети ІІ безліч брошок, намист і діадем, успадкованих від бабусь і тіток. Вона підбирала їх дуже ретельно, адже розуміла, що часом прикраси можуть говорити голосніше, ніж слова.

Члени королівської сім'ї рідко купують нові коштовності, адже сьогодні британські монархи повинні бути не лише вишуканими, а й ощадливими.

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Тож не дивно, що майже всю свою колекцію Єлизавета ІІ отримала у спадок від бабусі королеви Марії, яка не відмовляла собі в прикрасах. Далі розповімо про деякі з них – від Імператорської державної корони, яку вважають безцінною, до діамантової тіари, яку Її Величність позичала Меган Маркл.

Імператорська державна корона

Це корона, яку Єлизавета ІІ вперше одягла під час коронації 1953 року та з якої її проводжали в останню дорогу з Букінгемського палацу 14 вересня 2022 року. Вона була виготовлена для королеви Вікторії майже два століття тому. Батько Єлизавети ІІ Георг VI перероблював її, щоб зробити легшою, але вона все одно важила понад 1 кілограм. Саме тому з 2016 року корону клали на оксамитову подушку біля Її Величності, адже, як пояснювала вона сама, "якщо опустити голову вниз, то шия зламається".

Імператорська державна корона прикрашена майже трьома тисячами каменів, серед яких є легендарні – найбільший у світі діамант Куллінан II, сапфір Святого Едуарда, сапфір Стюарта, рубін Чорного принца. За оцінками вона коштує від 3 до 5 мільярдів фунтів стерлінгів.

Цікаво, що торкатися корони дозволено лише трьом людям: монарху, архієпископу Кентерберійському під час церемонії коронації та ювеліру, який відповідає за збереження корони. Чарльз ІІІ одягне її вже 6 травня.

"Бабусина тіара" Єлизавети ІІ

Так Її Величність з любов'ю називала тіару "Дівчат Великої Британії та Північної Ірландії", яку успадкувала від бабусі Марії. Її можна помітити на британських монетах, банкнотах і марках. Спочатку це був весільний подарунок королеві Марії 1893 року. Її особливість у тому, що вона трансформується – носиться як намисто і як діадема. Єлизавета II отримала її на честь весілля з принцом Філіпом 1947 року.

Тіара "Вузлики кохання"

Цю тіару ще називають Кембриджською. Її виготовили майстри Garrard & Co на замовлення королеви Марії 1914 року. Пізніше тіару з 19 перлами та діамантами успадкувала Єлизавета II, а потім подарувала принцесі Діані в день її весілля з Чарльзом ІІІ. Це була одна з найулюбленіших коштовностей Леді Ді, але після її трагічної загибелі у "Вузликах кохання" часто з'являється Кейт Міддлтон.

Діамантова тіара-бандо

Згадуючи колекцію прикрас королеви Єлизавети ІІ, неможливо оминути увагою цю тіару. Вона є однією з найвпізнаваніших діадем королівської родини, адже саме в ній Меган Маркл була в день весілля з принцом Гаррі 2018 року. Вона інкрустована діамантами, платиною, а по центру – діамантова брошка, яка була весільним подарунком королеви Марії від графства Лінкольн, а потім перероблена в тіару. Примітно, що Меган Маркл була останньою, на кому бачили коштовну тіару-бандо.