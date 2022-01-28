Правда за нами, – Григорій Решетник підтримав українців й поділився патріотичним фото
Джерело:інстаграм Григорія Решетника
Телеведучий Григорій Решетник поділився з шанувальниками новим дописом, у якому підтримав українців. Він опублікував зворушливе фото, на якому позував з дружиною у вишиванках.
Відомий український телеведучий Григорій Решетник опублікував в інстаграмі новий допис. Він поділився зворушливим та патріотичним кадром.
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Григорій Решетник підтримав українців
Ведучий "Холостяка" позував перед камерою разом з дружиною. Для фото він приміряв темно-сині штани та білу сорочку, вишиту синіми нитками.
Христина Решетник натомість постала у стильній пишній сукні з рюшами, також вишитій синіми й блакитними нитками. Вона розпустила волосся й зробила макіяж.
Під фото ведучий поділився думками. Так він вирішив підтримати українців у час панічних настроїв перед ймовірною ескалацією.
Ми – українці. Ми – сильна, світла, добра та розумна нація! Ми обов‘язково вистоїмо, бо правда за нами! Ми та наші діти житимуть, і радітимуть життю на українських землях! Ми маємо бути разом! З вірою та любов'ю,
– написав Григорій Решетник.
Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Прихильників зіркового подружжя розчулила їхня нова світлина. Своїми враженнями фани діляться в коментарях:
- "Вау, які ж ви гарні! А ваша сукня це бомба";
- "Красиві як завжди. Так, ми українці. Обожнюю вашу родину";
- "Чудові слова! Прекрасна родина. Класно, коли публічні люди пропагують любов до України. Дякую!";
- "Ви найкращі";
- "Красунчики";
- "Які гарні слова, а головне – правдиві. Те, що ми разом – сила, має знати й усвідомлювати кожен українець, незважаючи на його політичну позицію чи думку щодо ситуації в Україні";
- "Романтика".