Правда за нами, – Григорій Решетник підтримав українців й поділився патріотичним фото

Телеведучий Григорій Решетник поділився з шанувальниками новим дописом, у якому підтримав українців. Він опублікував зворушливе фото, на якому позував з дружиною у вишиванках.

Відомий український телеведучий Григорій Решетник опублікував в інстаграмі новий допис. Він поділився зворушливим та патріотичним кадром.

Цікаво Патріотичний флешмоб: які зірки крім Клопотенка, Вітовської долучились до акції в фейсбуці

Григорій Решетник підтримав українців

Ведучий "Холостяка" позував перед камерою разом з дружиною. Для фото він приміряв темно-сині штани та білу сорочку, вишиту синіми нитками.

Христина Решетник натомість постала у стильній пишній сукні з рюшами, також вишитій синіми й блакитними нитками. Вона розпустила волосся й зробила макіяж.

Під фото ведучий поділився думками. Так він вирішив підтримати українців у час панічних настроїв перед ймовірною ескалацією.

Ми – українці. Ми – сильна, світла, добра та розумна нація! Ми обов‘язково вистоїмо, бо правда за нами! Ми та наші діти житимуть, і радітимуть життю на українських землях! Ми маємо бути разом! З вірою та любов'ю,

– написав Григорій Решетник.



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму Григорія Решетника

Прихильників зіркового подружжя розчулила їхня нова світлина. Своїми враженнями фани діляться в коментарях:

"Вау, які ж ви гарні! А ваша сукня це бомба";

"Красиві як завжди. Так, ми українці. Обожнюю вашу родину";

"Чудові слова! Прекрасна родина. Класно, коли публічні люди пропагують любов до України. Дякую!";

"Ви найкращі";

"Красунчики";

"Які гарні слова, а головне – правдиві. Те, що ми разом – сила, має знати й усвідомлювати кожен українець, незважаючи на його політичну позицію чи думку щодо ситуації в Україні";

"Романтика".

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.