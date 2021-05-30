Повернути б січень 2014 і дати українцям розібратися самим, – соліст гурту Animal ДжаZ з Росії

Російський артист та фронтмен гурту Animal ДжаZ Олександр Красовицький дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. У ньому він заявив, що мир між Україною та Росією настане лише після зміни влади у Кремлі.

Треба було краще подумати, перш ніж йти зі зброєю, – Красовицький

Російський журналіст запитав у співака, чи настане мир між Україною та Росією у найближчі десятиліття. У відповідь Красовицький заявив, що це можливо лише тоді, коли зміниться російська влада.

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Він також зізнався, що хотів би повернути час назад, аби влада краще подумала перед тим, як пускати свої війська на Донбас.

За словами фронтмена Animal ДжаZ, українці самі б розібралися у своїх проблемах, адже ніякого братовбивства не було. Красовицький зрозумів, що російська влада насправді брехала про події на Донбасі у 2014 році.

Я б так хотів, якщо чесно, щоб це все відкотити до січня 2014 року, і з цього моменту: "Давайте, хлопці, подумаємо. Три рази подумаємо, робити це чи ні? Може нехай вони самі розберуться?" А вони розберуться. Ніякої б там різанини не було, це все була одна суцільна брехня,

– сказав соліст Animal ДжаZ.

Дивіться фрагмент з інтерв'ю Дудя та Красовицького: