Повернути б січень 2014 і дати українцям розібратися самим, – соліст гурту Animal ДжаZ з Росії

Російський артист та фронтмен гурту Animal ДжаZ Олександр Красовицький дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю. У ньому він заявив, що мир між Україною та Росією настане лише після зміни влади у Кремлі.
Треба було краще подумати, перш ніж йти зі зброєю, – Красовицький
Російський журналіст запитав у співака, чи настане мир між Україною та Росією у найближчі десятиліття. У відповідь Красовицький заявив, що це можливо лише тоді, коли зміниться російська влада.
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Він також зізнався, що хотів би повернути час назад, аби влада краще подумала перед тим, як пускати свої війська на Донбас.
За словами фронтмена Animal ДжаZ, українці самі б розібралися у своїх проблемах, адже ніякого братовбивства не було. Красовицький зрозумів, що російська влада насправді брехала про події на Донбасі у 2014 році.
Я б так хотів, якщо чесно, щоб це все відкотити до січня 2014 року, і з цього моменту: "Давайте, хлопці, подумаємо. Три рази подумаємо, робити це чи ні? Може нехай вони самі розберуться?" А вони розберуться. Ніякої б там різанини не було, це все була одна суцільна брехня,
– сказав соліст Animal ДжаZ.
Дивіться фрагмент з інтерв'ю Дудя та Красовицького:
Що відомо про Олександра КрасовицькогоСпівак народився у Челябінській області Росії. Його батько був журналістом. Після закінчення школи Красовицький переїхав у Санкт-Петербург і у 2000 році заснував там рок-гурт Animal ДжаZ. У 2011 році співак разом із клавішником Animal ДжаZ Олександром Заринкіним створив пісенний колектив Zero People. 21 листопада 2021 року рок-гурт дасть концерт у Києві.
Джерело: Вікіпедія