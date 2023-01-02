Повертайся, – Даніель Салем зізнався, що Потап образився на нього

Ведучий Даніель Салем запрошував Потапа на інтерв'ю, але той відмовився. Як з'ясувалося, репер образився на колегу.

Даніель Салем є одним з тих відомих чоловіків, які на початку повномасштабного вторгнення стали на захист України. Потап в той час був за кордоном, але нібито "заочно записався в тероборону". Через відсиджування в інших країнах на артиста полилось багато хейту.

Зверніть увагу Шер показала оригінальну ялинкову прикрасу з Путіним: українці оцінили

Потап образився на Даніеля Салема

В нещодавньому інтерв'ю з Позитивом Даніель Салем зізнався, що закликав Потапа повернутися в Україну. Ведучий зізнався, що в деяких зірках він розчарувався. А саме в тих чоловіках, які можуть зробити більше тут, в Україні, ніж за кордоном. Тому він просив Потапа повернутися додому.

Я дуже хочу, щоб така сильна людина, як Потап, повернулася. Повертайся,

– сказав Салем.

Навіть під час служби Даніель знаходить час для запису нових інтерв'ю, працює й на культурному фронті. До повномасштабного вторгнення він часто спілкувався зі знаменитостями і тепер хотів продовжити робити це. Зокрема намагався взяти інтерв'ю у Потапа, але той чомусь образився на Салема: "Я не знаю, що я такого сказав".

Нагадаємо, вже тривалий час мережею ширяться чутки про розлучення Потапа і Насті Каменських. Подейкують, що вони розірвали стосунки, оскільки тривалий час не з'являються разом на публіці. Навіть зі святами вітали окремо, що не є притаманним для Потапа і Насті. У соцмережах давно не було їхніх спільних фото, в Україну вони також приїжджали окремо. Однак жоден з них наразі не коментує чутки щодо розриву.