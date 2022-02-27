Попри будинок проходили танки, – Мірошниченко розповів, як тікав з дітьми під обстрілами

Український телеведучий Тимур Мірошниченко услід за зірками записав відеозвернення до росіян. Він розповів, як втікав від обстрілів та зізнався про справжню ситуацію в Україні.

Відомий український телеведучий Тимур Мірошниченко услід за зірками заговорив російською та звернувся до мешканців країни-агресорки. Він розповів, що те, що в Росії називають так званою "військовою операцією" – є справжньою війною проти України.

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Тимур Мірошниченко про ситуацію в Україні

Телеведучий наголосив, що унаслідок російської агресії гине мирне населення та діти.

Кожного дня на території України, в найбільших і найменших містах нашої країни розриваються крилаті балістичні ракети, бомби, гради, ваші солдати на танках і БТР заходять у нашу країну і вони не розбираються, куди стріляти, вони стріляють всюди,

– розповів Тимур Мірошниченко.

"Кожного дня гинуть діти, гине мирне населення. Ви казали, що мирне населення страждати не буде, але кожного дня мої друзі пишуть мені, що вони залишились без дому, що згоріла їхня квартира і вони дякують Богу, що залишилися живі", додала дружина Мірошниченка Інна.

Як Тимур Мірошниченко втікав з сім'єю

Ведучий виховує двох дітей. Разом з ними та дружиною він втікав з Києва під обстрілами.

Ми бігли зі своєю сім'єю, схопивши дітей, просто під обстрілами. Попри наш будинок проходили танки, у нашому дворі була перестрілка, ми бігли просто прикривавши дітей від цього всього, у чому були. Ми біженці у власній країні. Ми не знаємо, що буде завтра,

– висловилась дружина Тимура.

"Ми будемо відстоювати свою землю до останнього. І кожен, хто спробує зруйнувати наш будинок – загине. Ми зробимо для цього абсолютно все. Це можуть бути ваші близькі, давайте цього не допустимо", – підсумувала Інна, звернувшись до росіян.

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