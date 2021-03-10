Поплавський та Винник оголосили про другу церемонію нагородження премії "Українська пісня року"

Співочий ректор Михайло Поплавський, який зняв за шість днів шість нових кліпів, і найпопулярніший артист країни Олег Винник оголосили про другу церемонію нагородження національної премії "Українська пісня року". Грандіозне шоу відбудеться 29 квітня у Палаці "Україна".

Це їхній спільний проєкт, завдяки якому популяризують молодих, талановитих артистів, поетів, композиторів, кліпмейкерів, музикантів і відзначають легенд української сцени.

Незважаючи на пандемію, Поплавський і Винник вирішили не переносити премію, а дати можливість артистам знову виходити на сцену, дарувати свою творчість людям і популяризувати українську пісню. Грандіозна церемонія нагородження відбудеться на головному майданчику країни – Палаці "Україна" 29 квітня. Режисером-постановником шоу буде зіркова випускниця Університету культури Катя Царик, яка знімала кліпи для Поплавського і Винника.

Поки творці премії не розкривають всіх секретів. Кажуть, що вона значно відрізнятиметься від торішньої. Концертне шоу буде розподілено на п'ять тематичних блоків, а кожен концертний номер – це окреме театралізоване дійство з суперсучасними технологіями і несподіваними сюжетами.

"Зараз ми з командою працюємо над останніми штрихами шоу, обговорюємо номера і придумуємо нові фішки. Без зайвої скромності можу сказати, що в цьому році будемо ще більше дивувати розмахом. Ми з Олегом просто не можемо інакше. Ми не просто лобіюємо українську пісню, робимо все можливе, щоб вона якомога більше звучала в теле- і радіопросторі, а й хочемо підтримати наших артистів, стимулювати їх розвиток, виводити на сцену нові імена і не забувати тих, чиї пісні звучать вже кілька поколінь", – сказав Михайло Поплавський.

Номінантів відбирає експертна рада. Головна умова – пісня повинна звучати українською мовою. Також враховують популярність виконавців, які співають українською мовою, їх затребуваність не тільки в радіоротації і телепросторі, а й перегляди в соціальних мережах, гастрольну діяльність, створення нового матеріалу. Переможці номінацій представлять свої номери на церемонії нагородження.

"Для мене важливо, щоб "Українська пісня року" знайшла своїх виконавців, які заслуговують поваги і визнання публіки. Наша пісня – безцінна. Це те, що залишиться для майбутніх поколінь. Ми хочемо показати всій країні талановитих виконавців і зробити їх популярними в усьому світі. Нам є, ким пишатися . Українських композитів і авторів хітів, які співає вся країна, повинні знати і поважати", – сказав Олег Винник.

Він зазначив, що на своїй шкурі знає, як важко пробиватися молодому артисту. Коли його пісні звучали з кожного праски, їх співали по всій країні, шанувальники й гадки не мали, хто їх виконує. І так тривало більше року, поки популярність Винника в народі не вийшла за рамки невеликих концертних залів. Його довго не звали "в телевізор", не шанували преміями та нагородами, хоча прихильники давно називали народним.

"Я давно, ще на початку творчого шляху в Україні, мріяв провести концерт в рідному селі, але тоді не знаходилися спонсори. А зараз, коли я вже сам міг дозволити собі фінансово влаштувати свято для земляків, спонсори стояли в черзі. Вважаю такий підхід несправедливим. Наш проєкт дасть можливість молодим, талановитим артистам заявити про себе на великій сцені. Вони того заслуговують. Слава Богу, ми з Михайлом Михайловичем можемо дозволити собі зробити це шоу, премію, якою можемо пишатися", – підкреслив Винник.

Нагадаємо, проєкт "Наша пісня" був створений Михайлом Поплавським в 2004 році, коли національні радіо- і телеефіри на 90% заповнював іноземний продукт. У проєкті Поплавського брали участь виключно українські артисти з піснями українською мовою. З роками проєкт розвивався, ставав масштабнішим, розширював географію і міняв назву. "Українську пісню року" Михайло Поплавський проводив в 2017 році у Варшаві. У проєкті за всі роки взяли участь більше трьох тисяч українських артистів.