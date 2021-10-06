Поплавський: ТікТок – це космос!

Співаючий ректор розкрив перспективи резонансного факультету ТікТок.

Михайло Поплавський розповів про перспективи факультету ТікТок, який відкрили в Київському університеті культури, викликавши величезний резонанс не тільки в Україні, а й у світі. Тему розвитку й важливості популярної соціальної мережі Михайло Михайлович підняв у своєму Інстаграм.

Поплавський вважає, що у сучасному стрімкому світі, який є дуже мобільним і часто змінює пріоритети, досягти успіху можуть лише справжні таланти. Ті, хто не просто йде в ногу з часом, а випереджає його.

ТікТок – ЦЕ КОСМОС! Факультет ТікТок у топі світових новин. Ми ламаємо стереотипи і творимо новітню історію України! Місія Університету культури – стати лідерами в медіабізнесі та вивести український ТікТок на світовий рівень! ТікТок – це не просто сучасний тренд, це інструмент для ведення бізнесу,

– написав Поплавський.

У відео він розповідає, що насправді відкрити факультет ТікТок його попросили студенти. І він прислухався до талановитої молоді. Сам зайшов у соцмережі і зараз вражає кількістю підписників – в ТікТок у нього більше півмільйона.

"Факультет ТікТок – це є космос! Як Маск у космосі, так і Поплавський з ТікТоком у космосі! Молодь мене підтримала, а старше покоління почало мене критикувати. Це нормально, тому що завжди активна меншість перемагає більшість, а деякі люди не розуміють, що за цим велика стратегія розвитку кожної особистості, стратегія розвитку України. І ми повинні завоювати інформаційний простір усього світу повністю через ТікТок та інші соціальні мережі, українізувати їх", – розповів Поплавський.

Проєкт Факультет ТікТок в Київському університеті культури за резонансом і реакцією суспільства він порівнює з проєктом "Співаючий ректор як технологія", який свого часу викликав шок, критику і несприйняття, а спрацював як ефективна реклама вузу. Так і факультет ТікТок – це новий виклик.

"Криза показала, що можна робити трошки по-іншому. Ми міняємося під тиском зовнішніх обставин, формуємо нові звички і підходи. Щоб заявити про себе і стати оригінальним у цьому шаленому світі, потрібно побачити те, чого інші не бачать. Визначити свої унікальні особливості чи вміння і капіталізувати їх у свій особистісний бренд. Є дві речі, чим відрізняються машини від людини. Якщо взяти машину і людину – машина перемагає. Але якщо взяти людину, то перше – потрібно не боятися помилятися і друге не варто боятися бути смішними", – наголосив Поплавський.

За словами Михайла Поплавського, факультет ТікТок для студентів Університету культури – це безкоштовна друга вища освіта.

"Моя основна місія – дати молодому поколінню самореалізуватися, стати топовими лідерами в медіабізнесі та вивести український ТікТок на світовий рівень!", – ставить амбітні цілі Михайло Михайлович. Він впевнений, що для їхньої реалізації є всі можливості. Адже на факультеті ТікТоку діє унікальна навчальна програма професійно-практичної підготовки, аналогів якої немає у світі.

Майстер-класи, тренінги, практикуми проводять популярні тіктокери, інфлюенсери, блогери, топ менеджери, режисери, хореографи, актори та зірки шоу-бізнесу.

На кожне практичне заняття запрошуються нові спікери.