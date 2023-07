Її смерть сколихнула весь світ: 10 найкращих хітів легендарної Шинейд О'Коннор

26 липня світ сколихнула звістка про смерть легендарної співачки Шинейд О'Коннор. Артистка пішла з життя у віці 56 років. Наразі рідні не повідомляють, що саме сталося.

Відомо, що ірландська співачка важко переживала самогубство свого сина. 8 січня 2022 року 17-річний Невієм покінчив з життям. Тіло юнака знайшли у місті Брей. Окрім нього в Шинейд є ще троє дітей – сини Джейк Рейнольдс та Єшуа Френсіс Ніл, донька Ройсін.

О'Коннор здобула популярність після виконання пісні Прінса Nothing Compares 2 You. Billboard Music Awards визнав цей трек синглом номер один у світі. Шинейд стала однією з найзнаковіших постатей 1990-х. Її альбом I Do Not Want What I Haven't Got отримав Греммі – єдине у творчому доробку співачки.

О'Коннор встигла випустити 10 студійних альбомів, які стали культовими. У 2003 році артистка приголомшила шанувальників новиною про те, що йде зі сцени. Ми зібрали 10 треків Шинейд О'Коннор, які стали найулюбленішими серед слухачів.

10 найкращих хітів Шинейд О'Коннор

Шинейд О'Коннор – Nothing Compares 2 U: дивіться відео онлайн

Шинейд О'Коннор – I Don't Know How To Love Him: дивіться відео онлайн