Помер зірка серіалів "Секс і місто" та "Білий комірець" Віллі Гарсон

Зірка американського кінематографа Віллі Гарсон помер 21 вересня 2021 року. Акторові було 57 років.

Про смерть Віллі Гарсона повідомили 21 вересня. Відомо, що його син уже підтвердив цю сумну звістку. Причину смерті видатного артиста спочатку не розголошували, однак потім виявилося, що Гарсон довгий час боровся з онкологією – у нього був рак підшлункової залози.

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Помер Віллі Гарсон

"Я дуже тебе люблю, тату. Спочивай з миром, і я дуже радий, що ти поділився зі мною усіма своїми пригодами і зумів так багато зробити. Я так пишаюся тобою. Я завжди буду любити тебе, але я думаю, що тобі пора вирушити у власний шлях. Ти завжди будеш зі мною. Люблю тебе більше, ніж ти коли-небудь знаєш, і я радий, що ти зараз можеш бути спокійним. Ти завжди був найпрямолінійнішою, найсмішнішою та найрозумнішою людиною, яку я знав. Я радий, що ти поділився зі мною своєю любов'ю. Я ніколи цього не забуду і не втрачу",

– щемливо написав у дописі син актора Нейтан.



Помер Віллі Гарсон / Фото з інстаграму сина актора

До співчуття стосовно втрати актора долучилась його зіркова колега й "напарниця" зі зйомок серіалу "Секс і місто" Синтія Ніксон. Жінка опублікувала спільне фото з Віллі Гарсоном й написала, що дуже сумує через його відхід у вічність, адже чоловіка всі любили і обожнювали працювати з ним.

Що відомо про актора Віллі Гарсона

Віллі Гарсон грав у багатьох стрічках і серіалах, однак глядачам він найбільше полюбився в образі Стенфорда Блетча з культового "Сексу і міста". Великої популярності акторові принесла роль у "Білому комірці" – кримінально-детективному серіалі, де він зіграв друга головного героя харизматичного Моззі.



Віллі Гарсон у серіалі "Секс і місто" / кадр з фільму

До слова, Гарсон встиг знятись у продовженні серіалу "Секс і місто", про яке оголосили на початку 2021 року.