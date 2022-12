У Тіни Тернер помер молодший син: чотири роки тому застрелився старший

У американської співачки Тіни Тернер помер син. Ронні було 62 роки. Актора знайшли мертвим біля його ж будинку в Лос-Анджелесі в четвер, 8 грудня.

Про смерть Ронні Тернера повідомила його дружина Афіда. Вранці 8 грудня сусіди знайшли його без свідомості, намагалися реанімувати, але він помер до приїзду медиків. Причину смерті не оголошують, але відомо, що 62-річний син Тіни Тернер хворів на рак.

Зіркова мама Ронні ще не прокоментувала його смерть, тоді як Афіда опублікувала серію спільних фото й написала: "Цього разу я зробила все можливе до кінця. Я не змогла тебе врятувати. Так нечесно". Вони були разом 17 років.

Ронні Тернер з дружиною / Фото з інстаграму Афіди

Молодший син Тіни Тернер Ронні помер усього через чотири роки після того, як застрелився старший Крейг. Це сталося в липні 2018 року. Він був ріелтором.

Ронні Тернер відомий завдяки тому, що знявся з мамою в її біографічному фільмі 1993 року "На що здатне кохання" – What's Love Got To Do With It. Раніше він мав проблеми з законом, бо зберігав кокаїн і нібито продавав наркотики. Наприкінці 90-х за нього внесли заставу в розмірі 45 тисяч доларів. Однак наркозалежність Ронні нібито так і не поборов.