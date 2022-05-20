Помер оскароносний композитор Вангеліс

Поки в Україні триває війна, пандемія коронавірусу продовжує вражати життя геніальних людей. Одного з таких, Вангеліса Папатанасіу, не стало 17 травня в одній з лікарень Франції.

Про смерть композитора Вангеліса повідомили його менеджери: "З великим сумом ми повідомляємо, що великий грек Вангеліс Папатанасіу помер пізно вночі у вівторок, 17 травня". Йому було 79 років.

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Зазначимо, що 16 травня він потрапив у лікарню з ускладненнями від хвороби коронавірусу, а вже наступного дня його не стало.

Щодо великої втрати для Греції висловився прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс, він назвав Вангеліса "піонером електронного звуку": "Він почав свій довгий шлях на Вогняних колісницях. Звідти він завжди надсилатиме нам свої записи", – написав Міцотакіс.

Що відомо про Вангеліса

Чоловік став одним з перших авторів електронної музики. Окрім цього, Вангеліс чудово володів грою на клавішних, був музичним продюсером та кінокомпозитором. Головними жанрами, з якими працював чоловік, були нью-ейдж, прогресивний рок і електронна музика.

Його найвидатнішою роботою є інструментальна тема до фільму 1981 року "Вогняні колісниці" режисера Г'ю Гадсона. За неї він отримав премію Оскар як "Найкращим оригінальний саундтрек". Також його удостоїли премією Греммі того ж року.

Трек до фільму "Вогняні колісниці": відео онлайн

Вже наступного року Вангеліс написав музику до фільму "Той, що біжить по лезу" (режисер Рідлі Скотт), яку знають всі кіномани. Серед кіноробіт Вангеліса також були треки до фільмів "Антарктика" Курагари Корейосі (альбом "Antarctica"),"Зниклий безвісти" Коста-Гавраса, "Заколот на Баунті" Роджера Дональдсона, "Франциск" Ліліани Кавані, "Олександр" Олівера Стоуна та документального науково-популярного серіалу "Космос: персональна подорож" Карла Сагана.

Не меншим успіхом відзначилась композиція для фільму "1492: Завоювання раю" (режисер Рідлі Скотт), за що у категорії "Найкраща музика до фільму" він отримав Золотий глобус. Зокрема Вангеліс писав музику для театру, для різноманітних великих подій, таких як відкриття Олімпійських ігор в Афінах в 2004 році.