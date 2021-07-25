Помер Майк Мітчелл – зірка "Гладіатора" та "Хороброго серця"

Про смерть актора повідомив його представник. Мітчелл відпочивав на своєму човні в Туреччині, де й трапився трагічний випадок.

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"Було дуже важко повірити в це. Раптова смерть міжнародного актора, чесної людини, справжнього друга, глибоко засмутила нас", – сказав менеджер Мітчелла.

Відомо, що чоловік з 2006 року страждав на періодичні серцеві напади. Вони мучили його 15 років і стали причиною смерті.

Наразі невідомо, де й коли відбудеться прощання з актором.



Майк Мітчелл / Фото з відкритих джерел

Що відомо про Майка Мітчелла

До початку акторської кар'єри Мітчелл займався реслінгом. У 1994 році його називали найсильнішою людиною Великої Британії. У 2010 році Майк отримав премію "Жива легенда" за заслуги в цьому виді спорту.

За час роботи в кіноіндустрії актор встиг попрацювати з багатьма відомими колегами. Одним із найпопулярніших фільмів, у якому його можна було побачити, стала стрічка "Гладіатор".

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