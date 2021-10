Помер Леслі Брікасс – автор безсмертних хітів Feeling Good, Candy Man та різдвяної класики

Британський поет та композитор Леслі Брікасс помер у 90-річному віці у вівторок, 19 жовтня. Причину смерті чоловіка родичі не назвали. Сумна подія сталась у Франції, Сен-Поль-де-Ванс.

Про смерть дворазового володаря Оскара та одної нагороди Греммі сповістив його син Адам на інстаграм-сторінці.

"Мій дорогий батько мирно помер сьогодні вранці... Будь ласка, підніміть за нього бокал", – написав чоловік і опублікував кілька особистих фотографій батька. Також він процитував один з найвідоміших хітів свого батька "Feeling Good": "Sleep in peace when the day is done... And I'm feeling good" ("Спи спокійно, коли закінчився день... І я почуваю себе добре").



Помер Леслі Брікасс / Фото з інстаграму Адама Брікасса



Помер Леслі Брікасс / Фото з інстаграму Адама Брікасса



Адам Брікасс з батьком Леслі / Фото з інстаграму Адама Брікасса

Творчіть Брікасса

Зазначимо, що пісню "Feeling Good" у різні роки виконували найбільш різноманітні зірки: Ентоні Ньюлі, Ніна Сімоне, Джордж Майкл, Майкл Бубле, Muse та інші.

Окрім знаменитого хіта 1964 року Feeling Good, чоловік написав безліч саундтреків до кінохітів:

"Somewhere in My Memory" з фільму "Сам удома" (спільно з Джоном Вільямсом);

"Christmas at Hogwarts" до фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" (спільно з Джоном Вільямсом);

"When You're Alone" з фільму "Капітан Гак";

"Candy Man" до стрічки "Віллі Вонка і шоколадна фабрика" та десятків інших.

