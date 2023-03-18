Помер Ленс Реддік з фільму "Джон Уік": за день до смерті він опублікував останнє фото
Джерело:Daily Mail
Американський актор Ленс Реддік помер у п'ятницю вранці, 17 березня, у своєму будинку в Каліфорнії. Йому було 60 років. Смерть була раптовою, адже за день до він опублікував тепле фото з собаками.
Тіло Ленса Реддіка знайшли близько 9:30 у будинку в Студіо-Сіті – тихому районі Лос-Анджелеса, де він жив. Про смерть актора повідомила агентка Мія Хансен та наголосила, що помер він "раптово та з природніх причин". Вона попросила поважати приватність сім'ї в цей час.
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Помер Ленс Реддік з фільму "Джон Уік"
Шокує те, що всього за день до смерті 60-річний Ленс Реддік опублікував рекламний пост в інстаграмі, сфотографувавшись зі своїми собаками. На фото він був усміхнений і розслаблений, а вранці наступного дня актора знайшли мертвим.
Ленс Реддік за день до смерті / Фото з інстаграму зірки фільму "Джон Уік"
До речі, зараз у розпалі промотур бойовика "Джон Уік 4" з Кіану Рівзом, де Ленс Реддік зіграв роль консьєржа Харона. У середу, 15 березня, він мав з'явитися на прем'єрі фільму в Нью-Йорку, але не прийшов і причину своєї відсутності не пояснив.
Кіану Рівз і режисер фільму "Джон Уік 4" Чад Стахелські вже виступили зі спільною заявою, передає Variety.
Ми глибоко засмучені і розбиті смертю нашого улюбленого друга та колеги Ленса Реддіка. Він був неперевершеним професіоналом, працювати з ним було одне задоволення. Наша любов і молитви з його дружиною Стефані, його дітьми, родиною та друзями. Ми присвячуємо фільм його світлій пам'яті. Ми будемо дуже сумувати за ним,
– сказали вони.
Ленс Реддік за день до смерті / Фото з інстаграму зірки фільму "Джон Уік"
Ленс Реддік за день до смерті / Фото з інстаграму зірки фільму "Джон Уік"
Що відомо про Ленса Реддіка
- Ленс Реддік відомий за ролями у серіалах "Дроти", "В'язниця Оз", "Босх" та інших.
- Актор озвучував персонажів в іграх Quantum Break, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West та Destiny.
- У нього залишилися дружина Стефані, дочка Івонн Ніколь та син Крістофер.