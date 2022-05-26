Помер голлівудський актор Рей Ліотта, який грав у "Славних хлопцях"

Американський актор і продюсер Рей Ліотта помер у четвер, 26 травня. Йому було лише 67 років. Він пішов з життя уві сні в Домініканській Республіці.

У Домінікані Рей Ліотта знімав свій новий фільм "Небезпечні води". Однак йому не судилося закінчити цю роботу. Зірка помер 26 травня на 68 році життя. Причини й подробиці його смерті наразі невідомі.

Читайте також Річард Гір уперше заспівав: Джамала показала щемливі відео з концерту на підтримку України

Новина доповнюється...