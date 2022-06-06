Помер бас-гітарист та співзасновник Bon Jovi Алек Джон Сач

Помер Алек Джон Сач – американський музикант, співзасновник культового гурту Bon Jovi. Він пішов з життя у 70 років. Наразі причина смерті артиста невідома.

Про смерть музиканта ввечері 5 червня повідомили на офіційній сторінці Bon Jovi в твітері.

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Наші серця розбиті звісткою про смерть нашого дорогого друга Алека Джона Сача. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невід'ємною частиною створення гурту. Нам його не вистачатиме,

– написали в публікації.

Що відомо про Алека Джона Сача

Співзасновник Bon Jovi родом з Нью-Йорка.

Алек приєднався до гурту, який лише розпочинав творчий шлях, у 1983 році.

Він став бас-гітаристом, а також іноді був вокалістом. Разом з колегами записав п'ять альбомів.

Через 11 років музикант заявив, що покидає колектив. Причиною цього стала нібито погана робота на сцені, однак є й чутки, що Алек просто захотів взяти перерву в творчості. Ще однією причиною виходу з гурту могло стати падіння з мотоцикла під час запису альбому Keep The Faith. Тоді Сач травмував м'язи руки і постійно мав шукати зручне положення, в якому міг грати на своєму інструменті, не відчуваючи болі. Особливо, під час концертів. Коли Сач зрозумів, що не може грати краще, впав у депресію. У багатьох турах йому була потрібна допомога психолога.

Востаннє з Bon Jovi Сач виступав у 2001 році під час гастролей One Wild Night Tour. Концерт відбувався на стадіоні Giants в Нью-Джерсі. Алек вийшов на сцену під час виконання пісні Wanted Dead or Alive.

Згодом він будував кар'єру в інших гуртах і розпочав діяльність, не пов'язану з музикою.

Джон Сач відкрив магазин мотоциклів і деякий час працював менеджером інших колективів.

Однак це все було не його. Врешті-решт у 2018 році він повернувся у Bon Jovi. Це сталося під час введення гурту в Залу слав рок-н-ролу. Алек першим з музикантів виголосив промову подяки. Сам вийшов на сцену для виконання пісні Livin' on a Prayer.

Дані зібрані на основі Вікіпедії

Bon Jovi – Livin' on a Prayer: дивіться відео онлайн