Помер актор Віллі Гарсон: яким його запам'ятали колеги з серіалу "Секс і місто"

У вівторок, 21 вересня, помер американський актор Віллі Гарсон, який зіграв у культовому серіалі "Секс і місто". Його смерть у 57 років стала важкою втратою для світового кінематографа та колег. Яким його згадують Синтія Ніксон, Кім Кетролл та інші.

57-річний Віллі Гарсон довгий час боровся з онкологією – раком підшлункової залози, однак приховував свій діагноз від світу. Відтак інформація про його смерть стала шоком для знаменитих колег з серіалу "Секс і місто".

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Автори римейку серіалу "Секс і місто"

"Віллі Гарсон був у житті, як і на екрані, відданим другом і яскравим світлом для всіх. Він втілив одного з найулюбленіших персонажів пантеону HBO і був членом нашої сім'ї майже двадцять п'ять років. Ми були глибоко засмучені, дізнавшись про його смерть, і висловлюємо щирі співчуття його родині та близьким", – йдеться в інстаграм-публікації.

Віллі Гарсон / Фото з інстаграму римейку "Секс і місто"

Синтія Ніксон

"Так глибоко, глибоко сумно. Ми втратили Віллі Гарсона. Ми всі його любили й обожнювали працювати з ним. Він був неймовірно смішним на екрані й у реальному житті. Він був джерелом світла, дружби та знань про шоу-бізнес. Він завжди був професіоналом", – написала зірка у твіттері. У серіалі "Секс і місто" вона зіграла Міранду Гоббс.

Віллі Гарсон і Синтія Ніксон / Фото з твіттеру акторки

Маріо Кантоне

"У мене не було більш блискучого телевізійного партнера. Я спустошений і сповнений суму. Ти покинув нас занадто рано. Ти був подарунком богів, любий Віллі", – сентиментально зізнався комік і актор, який зіграв Ентоні Марентіно у "Секс і місто". Щемливий допис Маріо Кантоне розмістив в інстаграмі.

Віллі Гарсон і Маріо Кантоне / Фото з інстаграму актора

Кім Кетрол

"Такі сумні новини й страшенно сумна втрата для родини "Сексу й міста". Мої співчуття. Спочивай з миром, дорогий Віллі", – йдеться у твіттері телезірки.

Віллі Гарсон і Кім Кетрол / Фото з твіттеру акторки