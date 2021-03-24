У Харкові український гурт "Жадан і Собаки" у середу, 24 березня, мав виступити з концертом. Однак поліція не дозволила проведення виступу. Письменник доволі емоційно висловився на цю тему.

У середу, 24 березня, був запланований концерт відомого рок-гурту "Жадан і Собаки". Він мав пройти у Харкові. Втім, поліція не дозволила письменникові з командою провести виступ.

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Поліція заборонила провести виступ "Жадан і Собаки"

У телеграм-каналах Харкова з'явились відео пояснення фронтмена гурту, чому виступ не може відбутися. За словами Сергія Жадана, його попередили, що якщо почнеться концерт, то його відразу зірвуть, а власники залу будуть нести відповідальність (письменник мав виступити в артклубі "Корова"). Тому незважаючи на бажання запалити публіку, гурт вирішив скасувати концерт.

Вони десь тут є (МВС, – Showbiz), тому якщо ми почнемо концерт, дуже б не хотілося, щоб він був перерваний на першій-другій пісні й щоб потім у всіх нас були проблеми. Тому концерту не буде, – повідомив зі сцени Жадан.

Потім письменник емоційно висловився стосовно умов карантину, запроваджених владою. На думку Сергія Жадана, влада несправедливо ставиться до представників культурної сфери та утискає їх, замість того, щоб звернути увагу на більш вагомі проблеми в суспільстві.

Для них найбільша проблема, що ми тут зібрались для того, щоб пограти рок-концерт. Те, що працюють їхні їб**і "Епіцентри", їх не хвилює. Те, що працюють їхні бізнеси, їх не хвилює. Те, що вони вирішують свої проблеми за наш рахунок, їх не хвилює. Те, що вони проср*ли вакцинацію, їх не хвилює. Цій владі на вас наср*ти,

– висловився поет.

Сергій Жадан також зазначив, що можна повернути гроші за придбаний квиток. На сторінці у фейсбуці гурт вибачився за вимушене перенесення концерту. Дату нового виступу повідомлять згодом.

Сергій Жадан про скасування концерту: дивіться відео онлайн (увага, присутня ненормативна лексика 18+)

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