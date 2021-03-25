Поліція Харкова пояснила заборону концерту гурту "Жадан і Собаки"
Поліція у середу, 24 березня, заборонила проведення концерту рок-гурту "Жадан і Собаки", що мав відбутися в Харкові. Пресслужба нацполіції пояснила, що виступ не провели через порушення карантинних норм.
Джерело:сайт нацполіції Харкова
Вчора ввечері, 24 березня, в артклубі "Корова" у Харкові повинен був відбутися концерт відомого рок-гурту "Жадан і Собаки". Сергій Жадан на сцені розповів, що поліція заборонила виступ. На сайті Нацполіції пояснили таке рішення.
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Чому поліція заборонила проведення концерту
Нацполіція повідомила, що концерт не відбувся через недотримання карантинних норм. Представники правоохоронних органів провели бесіду з власниками закладу, де попередили їх про можливі наслідки виступу групи.
Перед його початком поліція, в межах своїх повноважень, провела з власником закладу профілактичну бесіду та попередила про правові наслідки у разі недотримання відвідувачами карантинних обмежень,
– пише на сайті.
У Нацполіції пояснили, що Харків за епідеміологічним станом щодо поширення коронавірусу опинився в помаранчевій зоні. Згідно з обмеженнями, які впроваджені в Харківській області, масові культурні та розважальні заходи заборонені. Дозволено проводити тільки за участю менше однієї особи на 4 квадратні метри площі будівлі або наповненістю менш як 50 відсотків місць у кожному окремому залі.
Концерт гурту "Жадан і Собаки" / Фото Нацполіції Харкова
Сергій Жадан про заборону концерту
- За словами письменника, його попередили, що коли почнеться концерт, то його зірвуть, а власники залу будуть нести відповідальність. Тому гурт самостійно вирішив скасувати концерт, але зазначив, що кошти за придбані квитки можна повернути.
- Зазначимо, що зі сцени Сергій Жадан емоційно висловився стосовно умов карантину, запроваджених владою. На думку поета, влада несправедливо ставиться до представників культурної сфери, замість того, щоб звернути увагу на "провалену" вакцинацію та інші проблеми.
- "Ця влада не дає нам працювати. Ця влада не дає нам жити. Вони цілий рік фактично поставили сферу культури в цю позицію, у якій фактично не можна нічого робити. Вони на нас відіграються. Вони вирішують свої проблеми. Вони піднімають свої рейтинги, вони роблять те, що їм потрібно. Вони все роблять за рахунок нас", – висловився Жадан.
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