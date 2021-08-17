Поки інші купують, вони дають другий шанс: знаменитості, які взяли у сім'ї безпритульних тварин

Останніми роками все частішою стає тенденція, коли знаменитості, попри чималі статки, беруть домашніх улюбленців з притулків або ж з вулиці. До Всесвітнього дня безпритульних тварин пропонуємо дізнатись, з кого варто взяти приклад та подарувати тварині другий шанс на люблячу сім'ю.

Зоозахисники неодноразово наголошують, що забираючи тварину з притулку, ви звільняєте місце для інших собак чи кішок, які потребують допомоги та опіки від нових господарів. Безпритульні тварини часто страждають на вулиці від самого народження, або ж стають жертвами своїх попередніх господарів. Ситуацій є безліч, і як їх слід "вирішувати" – показують знаменитості.

Варто знати День безпритульних тварин: 5 причин взяти улюбленця з притулку

Джастін Теру

Відомий американський актор та колишній чоловік Еністон всиновив собаку після розлучення з акторкою – майже усіх спільних улюбленців ексдружина залишила собі. Натомість Теру вирішив врятувати життя собаці, якого знайшли після потужного урагану Гарві. Собака був на межі життя і смерті, і вже перебував за крок до евтаназії. Але саме в той час Теру шукав для себе друга і випадково побачив його у притулку Chance of Bloom, звідки згодом і забрав.



Джастін Теру з другом-собакою / Фото з інстаграму актора

Тейлор Свіфт

Американська співачка-багатійка побачила миловидного білосніжного кота на зйомках одного з її музичних кліпів. Він їй настільки сподобався, що та вирішила одразу його "усиновити". До цього котик працював у рекламних проєктах, які закликали брати тварин з притулків. Свого пухнастого улюбленця зірка назвала Бенджаміном Баттоном.



Тейлор Свіфт та її один з трьох улюбленців Бенджамін / Фото з інстаграму співачки

Кріс Еванс

Зірка "Капітана Америки" взяв собі собаку з притулку для тварин, коли її використовували для одного кінематографічного проєкту. Чотирилапий так сподобався актору, що той вирішив забрати його собі. Собаку звати Доджер.



Кріс Еванс із Доджером / Фото з інстаграму актора

Селена Гомес

Американська співачка і подруга Тейлор – Селена Гомес вже врятувала сім собак! Її любов до тварин передалась із сім'ї, тому на території її помешкання є сім чудових чотирилапих – Віллі, Бейлор, Чіп, Чаз, Воллес, Фіна і її останнє "поповнення" – Вінні.



Селена Гомес із однією з її собак / Фото з інстаграму артистки

Раян Рейнольдс

Знаменитий актор Раян вперше зустрів золотистого ретривера на вулиці міста. На прохання чоловіка відійти від нього, собака навпаки застрибнула до актора в машину і вже більше ніколи його не покидала. Свого нового члена сім'ї він та його дружина Блейк Лайвлі назвали Баксом.



Раян Рейнольдс милується Баксом / Фото з інстаграму актора

​Цікаво Аріана Гранде знялася для обкладинки американського Vogue із собакою: фото

Аріана Гранде

Американська співачка Аріана перевершила усіх своїх колег, утримуючи в себе в маєтку цілих 10 собак та навіть одну міні-піг, яку взяла із зоопарку. Зірка часто публікує фотографії своїх вірних друзів, яких взяла з притулків або з вулиці, та назвала: Страуссом, Тулузою, Піньйолі, Коко, Цинамоном, Лафаєтом, Майроном, Офелією, Сіріусом та Фоксом.



Аріана Гранде з бладгаундом Лафаєт / Фото з інстаграму співачки

Зак Ефрон

Зірка фільму "Шкільний мюзикл" у 2018 році теж взяв із притулку Лос-Анджелеса пітбуля на ім'я Мак. Собака був за крок до евтаназії, але актор врятував його та забрав жити до себе.



Зак Ефрон з другом Маком / Фото з інстаграму актора

Дженніфер Еністон

Однією з найбільших любительок собак давно вважається Дженніфер Еністон. Перебуваючи у шлюбі з Джастіном Теру, пара мала чотирьох собак, три з яких після розлучення залишились жити з акторкою в Лос-Анджелесі. Але у 2019 році померла одна з них – собака Доллі. Вже через рік зірка оголосила про поповнення у сім'ї – жінка взяла з притулку собаку Честерфілда.