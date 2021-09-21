Невгамовна Кейт

Кейт Міддлтон прибула у графство у супроводі кадетів Королівських ВПС. Разом з ними вона вирушила у Віндермірський тренувальний спортивний центр, розташований в національному парку "Лейк-Дистрикт". Аби показати позитивний приклад, вона прокаталась на гірському велосипеді та спробувала власні сили у скелелазінні.

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Кейт Міддлтон на велосипеді у графстві Камбрія / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон вправлялась у скелелазінні / Фото Getty Images

Для прогулянки жінка одягнула куртку кольору хакі та зручні черевики від See by Chloe, в яких вона часто з'являлась раніше на публіці. Кейт Міддлтон мала піднесений настрій і багато усміхалась.

Наступною частиною її програми у графстві Камбрія стала зустріч на морській прогулянці озером Віндермір з представниками групи, яку називають "дітьми Віндерміра". Літні люди у своєму житті побачили багато: в дитинстві вони пережили Голокост, залишились без батьків, проте їх змогли перевести на територію Англії, де вони й осіли. Спілкування Кейт з людьми пройшло у теплій та невимушеній атмосфері. Для зустрічі дружина принца Вільяма змінила в образі лише куртку – вона одягнула жакет британського бренду Really Wild.



Герцогиня Кембриджська на зустрічі з "дітьми Віндерміра" / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон у стильному кежуал-образі / Фото Getty Images

Зазначимо, що у 2020 році на екранах вийшов фільм "Діти Віндерміра" (The Windermere Children), у якій розповідають про сумнозвісну історію.

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