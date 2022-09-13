У чорному списку: путіна не запросили на похорон Єлизавети II

19 вересня в Лондоні відбудеться похорон королеви Єлизавети II. Віддати шану Її Величності приїдуть представники майже всіх країн світу. Однак путін разом з іншими російськими чиновниками опинився в списку небажаних гостей.

Ізоляція росії стає все помітнішою. У той час, як світові лідери готуються до поїздки у Велику Британію, щоб попрощатися з легендарною королевою, путін і його прибічники залишатимуться у своїй росії, бо у цивілізованому світі їм не раді.

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Путіна не запросили на похорон Єлизавети II

Причиною цього стала жорстока війна, яку росія розпочала проти України. Велика Британія з першого дня підтримує Україну, є одним з найбільших союзників, тому й не дивно, що путін опинився серед тих, кого не запросили на похорон королеви. Та росія, звісно, й надалі переконуватиме, що все добре й ізоляції країни немає.

До очільника кремля приєднався його друг – президент білорусі. Оскільки лукашенко підтримує війну проти нашої країни, то також ізолюється світом.

Яких ще країн не буде на похороні

Колишня британська колонія М'янма, яка після військового перевороту в лютому минулого року перейшла під управління генералів, стала третьою країною, якої не бажають бачити на церемонії прощання з королевою Єлизаветою II.

Іран отримав від Букінгемського палацу запрошення на похорон, але країна буде представлена лише на рівні посла.

Похорон Єлизавети II: головне

19 вересня відбудеться церемонія похорону Єлизавети II.

Близько 500 високопоставлених гостей з усього світу приєднаються до щонайменше 1500 інших гостей, щоб попрощатися з Її Величністю.

В уряді країни кажуть, що це найбільша міжнародна подія, яку проводили за останні десятиліття.

Єлизавету II поховають у каплиці Святого Георгія, що розташована у Віндзорському замку. Саме там минулого року поховали її чоловіка – принца Філіпа.

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