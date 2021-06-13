Вагітна дружина Віктора Павліка показала подарунок, який отримала на 27-річчя: фото

Молода дружина Віктора Павліка Катерина Реп'яхова 13 червня святкує день народження. Їй виповнюється 27 років. Коханий подарував їй вишуканий годинник і розкішний букет квітів.

Катерина вже з дня на день народить первістка. Раніше лікарі прогнозували пологи саме на 13 червня, тому, можливо, Реп'яхова та Павлік вже сьогодні познайомляться зі спільним сином.

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День народження Катерини Реп'яхової

А поки що зіркова дружина насолоджується особливим днем, на який вона дуже довго чекала. В інстаграм-сторіз вона вже встигла похизуватися подарунками, які отримала від рідних і друзів.

Коханий Катерини на 27-річчя подарував їй величезний букет неймовірно красивих квітів і розкішний годинник.



Подарунок Реп'яхової від Павліка / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової



Подарунок Реп'яхової від Павліка / Скриншот інстаграм-сторіз Катерини Реп'яхової

Святковий образ Катерини Реп'яхової

З нагоди дня народження майбутня матуся відправилася в салон краси на зачіску та макіяж. Волосся Катерини вклали у красиві локони та доповнили зачіску стильними аксесуарами. А на обличчі зробили легкий святковий макіяж у ніжних відтінках.

Серед одягу для святкування 27-річчя вона обрала довгу яскраву різноколірну сукню від бренду Zara. Поєднала вбрання з білим взуттям на низькій підошві. Довершила look маленькою блакитною сумочкою.

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У дописі Катерина зізналася, що вона неймовірно щаслива: "У мене найкращий чоловік, мама, друзі та життя. А ще на мене чекає найбільша подія в житті. Мій Михасик!". Також Реп'яхова подякувала усім прихильникам за привітання.