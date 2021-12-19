Після сліз у сторіс: дружина Віктора Павліка розповіла про кризу в сім'ї

У суботу, 18 грудня, Катерина Реп'яхова розплакалась і зізналась, що серйозно посварилась з Віктором Павліком. Після розголосу в мережі та пресі блогерка розповіла про тяжкий період у сім'ї.

Гучна сварка Катерини Реп'яхової з ексдружиною Віктора Павліка позначилася й на їхніх стосунках. Дівчина націлена відсудити в Лариси Созаєвої моральну компенсацію за публічні наклепи, тоді як артист воліє закінчити все тихо й мирно. Відтак блогерка образилась на чоловіка й була готова йти від нього.

Не пропустіть Мене дуже образив чоловік, – заплакана Реп'яхова заявила, що серйозно посварилась з Павліком

Наша сім'я переживає тяжкий період, я не знаю, як ми з нього вийдемо. Це відповідальність Віктора Франковича,

– заявила Катерина Реп'яхова.

Дівчина додала, що не шкодує про інстаграм-сторіс, в якій зі сльозами на очах розповіла про сварку з Віктором Павліком. Їй ані трохи не соромно, що за їхніми сімейними розбірками спостерігатиме вся країна. Схоже, вона сподівається, що ця ситуація стане для чоловіка уроком.

"Я десять разів подумаю перед тим, як робити. Я ніколи нічого не роблю імпульсивно, і зараз я не шкодую, що виклала цю сторіс… Мені хотілось бути чесною. Як є, так і є, хай спостерігає вся країна", – різко висловилась блогерка.

Дружина Павліка про кризу в сім'ї / Відео з інстаграм-сторіс Каті Реп'яхової

Реакція Віктора Павліка на сварку з дружиною

Сам співак ніяк не коментує скандал з дружиною. Натомість він як ніколи часто говорить про любов до дружини у своєму інстаграмі. Він показав зворушливе фото з сином і написав: "Коханий Михасик. Синочку, я тебе дуже люблю. Ми дуже любимо нашу маму".

Натомість в інстаграм-сторіс Віктор Павлік заспівав пісню "Татова колискова" та додав: "Тато дуже любить. І маму люблю".

Віктор Павлік з сином Михайлом / Фото з інстаграму співака