Після декількох тижнів у США: Монатік з дружиною та синами полетів на Мальдіви

Український мультиартист Монатік після декількох тижнів гастролей в Сполучених Штатах Америки відправився на Мальдіви. В райському куточку він відпочиває з дружиною та синами.

Монатік тривалий час гастролював містами Америки. Постійно поруч із ними були дружина та двоє синів – Данило і Платон. Коли насичений концертний графік закінчився, виконавець полетів на сонячні Мальдіви.

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Монатік з сім'єю на Мальдівах

У багатьох знаменитостей зимові канікули вже закінчилися, а в декого лише починаються. У той час, як колеги Монатіка повертаються до роботи в Києві, він ніжиться на сонечку на Мальдівах.

В інстаграмі чоловік поширив фото, на якому зображений з дружиною Іриною та двома синами. Зіркова сім'я ховалася від пекучого сонця в атмосферному місці. На їхніх обличчях сяяли усмішки. Видно, що батьки та діти неймовірно щасливі опинитися в такому райському місці.

Ірина одягнула для пляжної прогулянки коротку сукню на тонких бретелях і з глибоким декольте, волосся вклала у фірмові кучері, а на обличчі були сонцезахисні окуляри. Монатік позував на камеру в білій футболці, шортах з принтом і також сонцзахисних окулярах.



Монатік з дружиною та синами на Мальдівах / Фото з інстаграму артиста



Монатік з дружиною та синами на Мальдівах / Фото з інстаграму артиста