Під час зйомок "Місії нездійсненної" у Тома Круза викрали позашляховик

Новий епізод бойовика "Місія нездійсненна" знімали у Бірмінгемі. Там стався незвичний інцидент: авто актора Тома Круза викрали. Згодом позашляховик знайшли, але вже без особистих речей зірки, що були всередині.

Зйомки довгоочікуваного фільму "Місія нездійсненна 7" продовжуються. Процес не позбавлений різних проблем та скандалів. Днями трапився новий інцидент – у Тома Круза викрали розкішний позашляховик BMW X7.

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Авто Тома Круза викрали

Зйомки "Місії нездійсненної 7" проходили у Бірмінгемі. Томові Крузу, який грає у фільмі головну роль, надали автомобіль для пересування містом. Однак BMW X7 викрали прямо під час зйомок франшизи.

Коли Том Круз їздив у машині, з ним завжди перебував охоронець. Потім авто припаркували біля готелю, чим і скористалися зловмисники.

Місцева поліція швидко знайшла позашляховик – він був у сусідньому містечку Сметвік. Та, схоже, невідомих цікавило не так авто, як особисті речі актора, що зникли. Видання повідомило, що загальна їхня вартість сягає "багато тисяч фунтів". Але поліція продовжує працювати над крадіжкою.



Місцева поліція з Томом Крузом / Фото British Transport Police

Що відомо про зйомки "Місії нездійсненної 7"