Під час зйомок "Місії нездійсненної" у Тома Круза викрали позашляховик
Джерело:The Guardian
Новий епізод бойовика "Місія нездійсненна" знімали у Бірмінгемі. Там стався незвичний інцидент: авто актора Тома Круза викрали. Згодом позашляховик знайшли, але вже без особистих речей зірки, що були всередині.
Зйомки довгоочікуваного фільму "Місія нездійсненна 7" продовжуються. Процес не позбавлений різних проблем та скандалів. Днями трапився новий інцидент – у Тома Круза викрали розкішний позашляховик BMW X7.
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Авто Тома Круза викрали
Зйомки "Місії нездійсненної 7" проходили у Бірмінгемі. Томові Крузу, який грає у фільмі головну роль, надали автомобіль для пересування містом. Однак BMW X7 викрали прямо під час зйомок франшизи.
Коли Том Круз їздив у машині, з ним завжди перебував охоронець. Потім авто припаркували біля готелю, чим і скористалися зловмисники.
Місцева поліція швидко знайшла позашляховик – він був у сусідньому містечку Сметвік. Та, схоже, невідомих цікавило не так авто, як особисті речі актора, що зникли. Видання повідомило, що загальна їхня вартість сягає "багато тисяч фунтів". Але поліція продовжує працювати над крадіжкою.
Місцева поліція з Томом Крузом / Фото British Transport Police
Що відомо про зйомки "Місії нездійсненної 7"
- На зйомки довгоочікуваного бойовика повпливала пандемія коронавірусу. Через спалах хвороби виробництво фільму призупиняли з березня до червня 2020 року.
- Том Круз завжди відповідально ставився до карантинних норм. У грудні 2020 року у мережі з'явився запис, на якому чути, як актор кричить на знімальну команду через недотримання правил.
- У червні зйомки таки відновили. Тоді ЗМІ писали, що Том Круз створив для колег повністю безпечні умови праці.
- Та не обійшлося без інших інцидентів. Під час зйомок загорівся мотоцикл, через що виробництво стрічки знову призупинили. Каскадер не постраждав, але всі були розлючені, оскільки трюк був дуже важливим.
- Фінал "Місії нездійсненної" Том Круз повинен зняти у космосі. Політ актора з режисером і оператором запланований на жовтень 2021 року.