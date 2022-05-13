Під час туру на підтримку України: королева Швеції зустрілася з Кухар і Стояновим

Українська прима-балерина Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов відправилися в "Тур солідарності" на підтримку України. Під час однієї з вистав вони зустрілися з королевою Швеції.

Grand Kyev Ballet під керівництвом Олександра Стоянова відправився у благодійний "Тур солідарності" на підтримку України. Швеції. Це велика дипломатична місія на чолі з Катериною Кухар та Олександром Стояновим, які мовою танцю розповідають правду журналістам та представникам влади інших держав про криваву війну в Україні.

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На виставі "Жизель" у Стокгольмі побували королева Швеції Сільвія та принц Карл Філіп. Серед почесних гостей були також міністерка культури Швеції пані Жанетт Густафсдоттер, мер Стокгольму Анна Кеніг Йерлмир.

Перед початком вистави посол України у Швеції Андрій Плахотнюк виступив зі зверненням першої леді Олени Зеленської, яка написала: "І ми мусимо говорити, танцювати і воювати за те, щоб в Україні – а, значить, і в Європі – настав мир".



Катерина Кухар на виставі у Стокгольмі / Фото пресслужби

Кухар і Стоянов зустрілися з королевою Швеції

Катерині Кухар та Олександру Стоянову вдалося поспілкуватися з представниками королівської родини: "Як і весь цивілізований, світ Швеція підтримує Україну. Ми мали можливість спілкуватися зі шведською королівською родиною й ще раз переконались, що вони дуже співчувають горю нашого народу. Ми мали можливість обговорити з ними проблеми, що пов'язані з війною в Україні".

Говорили про стан України, про розбомблені будівлі у наших містах, про те, як важко зараз дітям. Й, найголовніше, що вже зараз необхідно думати про відбудову України після закінчення війни. Шведи високо оцінили наше балетне мистецтво й готові розглянути питання допомогти українцям у відбудові Київського державного фахового хореографічного коледжу, яким я керую,

– поділилася Катерина.



Кухар і Стоянов зустрілися з королівською родиною Швеції / Фото пресслужби

Стоянов додав, що після вистави "Жизель", яка традиційно закінчилася спільним виконанням гімну України, в них була можливість поспілкуватися з українськими переселенцями, яких запросили на балет.

Було дуже багато діток, які розповіли не тільки про те як їх зустріла Швеція, але й про свою головну мрію – скоріш повернутись додому,

– сказав Олександр.



Кухар і Стоянов виступили у Стокгольмі / Фото пресслужби



Кухар і Стоянов виступили у Стокгольмі / Фото пресслужби