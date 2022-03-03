Pianoбой надіслав 100 000 гривень українській армії: "Це не перша і не остання підтримка ЗСУ"

Український співак Дмитро Шуров, фронтмен гурту Pianoбой вирішив підтримати наших військових на тлі вторгнення російських військ в Україну, і надіслав приголомшливу суму для потреб ЗСУ.

Дмитро Шуров поділився, що раніше робив пожертви у соціальні та правозахисні ініціативи, але зараз, коли "вся країна живе та виживає сьогоднішнім днем" – потрібно скерувати ресурси на допомогу нашим захисникам. Тож, співак вирішив надіслати 100 000 гривень для потреб українських вояків.

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Зазвичай нашою зоною благодійності були здоров'я дітей, соціальні та правозахисні ініціативи. Але зараз, коли горять школи та дитсадки, коли вся країна живе та виживає сьогоднішнім днем, всі ресурси, фінансові та інформаційні, мають йти в одному напрямку - постійна підтримка армії, тероборони та волонтерського руху,

– написав у дописі музикант.



Дмитро Шуров пожертвував 100 000 гривень на ЗСУ / Фото з фейсбуку співака

Артист також написав, що дуже вболіває за наших захисників, президента й за звичайних українців. Також чоловік висловив надію стосовно закритого неба над Україною. "Віримо в наших партнерів у цивілізованому світі, які можуть врятувати тисячі життів мирних європейців в Україні, закривши наше небо", – написав Дмитро Шуров.

Повний текст публікації Дмитра Шурова:

Ці 100000 грн - наша не перша та не остання підтримка ЗСУ цього тижня. Зазвичай нашою зоною благодійності були здоров'я дітей, соціальні та правозахисні ініціативи. Останні два роки фінансово виснажили музичну сферу, ми боролись за музику самотужки, як могли. Але зараз, коли горять школи та дитсадки, коли вся країна живе та виживає сьогоднішнім днем, всі ресурси, фінансові та інформаційні, мають йти в одному напрямку - постійна підтримка армії, тероборони та волонтерського руху. Віримо в наші ЗСУ, віримо в нашого президента, віримо в кожного українця. І віримо в наших партнерів у цивілізованому світі, які можуть врятувати тисячі життів мирних європейців в Україні, закривши наше небо.

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